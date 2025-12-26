ICONSPORT_253092_0171

PSG : Bradley Barcola, c'est déjà le feu

PSG26 déc. , 9:30
parGuillaume Conte
Le PSG va se faire attaquer cet été pour Bradley Barcola, qui ne semble pas désireux de prolonger rapidement. Et pas uniquement par Liverpool, puisque le Bayern Munich revient à l'assaut.
Les difficultés entre le PSG et Bradley Barcola pour se mettre d’accord sur les contours d’une prolongation de contrat font le buzz en Europe. L’idée d’aller chercher un joueur offensif du champion d’Europe fait saliver Liverpool, mais pas seulement. Déjà intéressé par le joueur l’été dernier, quand il était encore perçu comme un remplaçant au temps de jeu un peu trop limité à son goût, Bradley Barcola avait vu le Bayern Munich tâter le terrain.

L'agent de Barcola connait bien l'Allemagne

En vue de l’été prochain, le club allemand va bien revenir à l’assaut. Rédacteur en chef de FCBinside, Sebastien Mittag l’affirme, le Bayern cherche toujours un ailier gauche encore jeune, mais avec une certaine expérience, afin de concurrencer Luis Diaz. Le fait que Bradley Barcola ait changé d’agent récemment pour rejoindre l’écurie de Moussa Sissoko est vu comme un très bon signal de l’autre côté du Rhin. L’agent apprécie le championnat allemand, et a déjà bouclé de nombreux transferts XXL avec les formations de Bundesliga. Ne serait-ce que la signature d’Ousmane Dembélé à Dortmund ou celle de Randal Kolo-Muani depuis Francfort vers le PSG.
Le Bayern est en tout cas conscient du prix nécessaire pour faire craquer le PSG, à savoir 100 millions d’euros. Le portait spécialisé sur le club bavarois précise également que tout est en ce moment entre les mains de Barcola. L’ancien lyonnais, s’il venait à repousser la proposition de prolongation du club parisien, ouvrirait alors la porte aux candidats. Parmi eux, se trouve Liverpool bien évidemment, le club anglais étant bouillant à l’idée de récupérer un international français l’été prochain.
Le Bayern, qui a pendant longtemps refusé de jouer le jeu de la surenchère sur les transferts en Europe, a changé d’avis depuis le recrutement d’Harry Kane. Et désormais, mettre 100 ME sur la table pour faire venir un joueur de premier plan n’est plus tabou. Cela tombe bien, la première exigence de Barcola pour son avenir, est d’être considéré comme un joueur majeur, et non plus un grand espoir qui a besoin de confirmer comme Luis Enrique semble le penser parfois.

