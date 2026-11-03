EdF : La France maltraite Griezmann, il a honte
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Vous vendez Fonseca en pleine saison pour prendre un entraineur qui prendra moins chère en salaire Sergio..... Tu le sais ca? TOUT LES LYONNAIS LE SAVENT!! Et toi tu crois que vous allez prendre Deschamps qui prends encore plus que Fonseca en salaire??? T'es vraiment un grand malade!!
Toi tu es de pire en pire. Le mec ne peut pas blairer l'OL et il viendrait entrainer le club ? Tu es marseillais et tu souhaites faire rentrer le loup dans la bergerie toi ...
De toute façon notre avis importe peu , je suis certain que la direction sait déjà ce qu'elle va faire. Pourvu que l'objectif soit atteint , le podiummmmmm
Sergio... tu sais lire ou pas?? Je serai trop heureux de voir cet entraineur que je hais dans votre club.... j'ai toujours detesté le Deschamps coach donc la franchement t'es a cote de la plaque une fois de plus
ah ok, c'est de notre faute..... OK OK
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11