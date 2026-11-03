EdF : La France maltraite Griezmann, il a honte

Désireux de rester silencieux sur la fin de son aventure en équipe de France, Antoine Griezmann n'a pas reçu les louanges auxquelles il avait droit selon Jérome Rothen. ≥

Trois mois après la fin de la Coupe du monde en Amérique, Antoine Griezmann cartonne aux Etats-Unis. L’attaquant français porte la franchise d’Orlando sur ses épaules, et empile les buts comme à sa meilleure époque. S’il a tiré un trait sur l’équipe de France, les équipes de TF1 ont essayé d’en savoir plus sur sa vie américaine, mais aussi sur son départ par la petite porte des Bleus. Cela correspond au moment où Kylian Mbappé a pris le pouvoir, alors que lui prenait place sur le banc des remplaçants, comme ce fut le cas à l’Euro 2024.

Antoine Griezmann a fait poliment savoir à TF1 qu’il ne souhaitait plus parler de cela, et balayait donc ce sujet. Il n’en fallait pas plus pour Jérome Rothen pour donner le fond de sa pensée, et regretter la façon dont tout cela s’était passé pour celui qui a un cadre de Didier Deschamps pendant 10 ans.

« Cela n’a jamais été un grand communiquant. Il se consacrait à sa passion le football. Il a toujours mis la France en avant, et a toujours été très fier de porter à merveille les couleurs de l’équipe de France. Il n’y en a pas beaucoup des comme lui, à 137 sélections, avec un palmarès comme lui. C’est un joueur d’exception. Je trouve ça triste de voir la relation qu’il a aujourd’hui avec son pays. Griezmann mérite une statue. On ne sait pas faire ça. C’est parce qu'il a été déclassé en équipe de France qu'il a claqué la porte du jour au lendemain et c'est normal. On ne l'oublie pas, c'est un génie du foot. Nous devons lui organiser un hommage à la hauteur de tout ce qu'il a apporté. On sent qu’il y a tellement d’amertume, d’énervement et de frustration chez lui », a livré l’animateur de RMC, pour qui Antoine Griezmann a eu raison de partir.

Les vraies raisons, le joueur qui a fait une grande partie de sa carrière à l’Atlético de Madrid ne les a jamais données même si le fait qu’il n’hérite pas du brassard de capitaine a certainement pesé. Mais la fin cette longue histoire d’amour est en tout cas clairement ratée.