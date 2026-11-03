Genesio sort un plan anti-panique pour sauver l'OM

Bruno Genesio aimerait que ses troupes gèrent mieux les fins de rencontre. L'entraîneur de l'OM a mis en place une stratégie claire pour éviter les catastrophes.

L' OM va mieux en Ligue 1 et souhaite poursuivre sa progression. Mais l'équilibre reste fragile dans la cité phocéenne, et Bruno Genesio le sait bien. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille doit régulièrement déplorer des fins de match stressantes pour son équipe, qui peine à tenir la distance. L'ancien technicien du LOSC veut absolument éviter de nouvelles déconvenues évitables. C'est pourquoi il a mis en place un plan précis pour aider ses hommes à ne plus retomber dans leurs travers du début de saison.

Genesio tente le tout pour le tout

D'après L'Équipe, Bruno Genesio a en effet élaboré une stratégie avec Pierre-Emile Højbjerg afin d'éviter les problèmes en fin de rencontre. Le vestiaire reste marqué par les difficultés rencontrées et souhaite réagir. Les joueurs ne sont pas encore totalement en confiance, et l'entraîneur de l'OM l'a bien remarqué. Face à Toulouse, il n'a pas manqué grand-chose pour que ses hommes paniquent et laissent le Téfécé revenir dans la partie. Genesio travaille désormais en priorité avec Højbjerg sur une meilleure gestion des fins de match. L'idée est de renforcer les zones en difficulté grâce à des changements ciblés, plutôt que de simplement ajouter un défenseur. Il s'agit également de miser sur un bloc médian compact, réorganisé en 4-4-2, pour mieux résister dans les dernières minutes.

Avec ce plan, l'OM espère poursuivre sur sa lancée et s'installer durablement dans la première partie du classement en Ligue 1. En Ligue Europa, une réaction est également attendue. Cela tombe bien : deux déplacements périlleux attendent les Phocéens cette semaine. Le premier en Europe, sur la pelouse du Bayer Leverkusen, et le second en Ligue 1, du côté du RC Lens. L'occasion de tester ces nouvelles approches tactiques pour une équipe marseillaise qui va devoir tenir le rythme.