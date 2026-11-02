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EdF : Griezmann ne veut plus entendre parler de la France

EdF : Griezmann ne veut plus entendre parler de la France

Equipe de France
parCorentin Facy
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Antoine Griezmann, qui a subitement pris sa retraite internationale en septembre 2024, s’éclate à Orlando. Depuis les Etats-Unis, l’ancien chouchou du public français ne veut plus entendre parler des Bleus.
L’été a été agité pour Antoine Griezmann. Après de longues années à l’Atlético de Madrid, l’ancien joueur des Colchoneros a accompli l’un de ses rêves de fin de carrière, celui de rejoindre la MLS aux Etats-Unis. Sous contrat avec Orlando jusqu’au 30 juin 2028, le natif de Mâcon s’éclate loin de la pression du football européen et de l’équipe de France, qu’il a subitement quitté en septembre 2024 après un Euro très décevant à titre collectif et individuel.

Griezmann ne veut pas parler à la presse française

Depuis la fin de son aventure en Bleus, Antoine Griezmann n’a jamais repris la parole pour évoquer les raisons de son choix ou pour se justifier sur l’absence d’hommage de la part de la Fédération française de football au Stade de France. Téléfoot a donc été à la rencontre de Griezmann directement aux Etats-Unis avec la volonté de recueillir quelques confessions de la part de l’homme aux 137 sélections avec le maillot tricolore. C’est raté, car « Grizou » n’a pas du tout envie de s’épancher sur le sujet.
« Je suis très heureux mec… Merci d’être venu. Désolé mais je ne veux pas parler. Je ne veux plus parler à personne ! C’est contre personne… » a simplement glissé Antoine Griezmann au micro de Yassin Nfaoui. Des propos qui interpellent forcément sur la manière dont l’histoire s’est terminée entre Antoine Griezmann et l’équipe de France, à l’époque dirigée par Didier Deschamps. Le flou reste en tout cas épais sur cette fin d’histoire étrange entre les deux parties. Et il va falloir attendre très longtemps pour avoir des explications qui n’arriveront peut-être même jamais.
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