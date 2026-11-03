Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

L'OL est sur le point d'annoncer le départ de Paulo Fonseca, et un favori se dégage pour le remplacer : Carles Vicens. Mais de nombreux candidats se manifestent, avec la possibilité de faire de grosses économies.

Ce n’est ni Paulo Fonseca ni Carlos Vicens, le favori pour le remplacer, qui sera sur le banc ce jeudi soir à San Sébastian. Le fidèle adjoint Jorge Maciel, qui a décidé de ne pas suivre Paulo Fonseca au Sporting, sera l’entraineur intérimaire, probablement pour les deux prochains matchs de l’OL contre la Real Sociedad et à Brest dimanche. Une décision qui permet de garder une certaine stabilité pour un effectif forcément secoué par le départ de son entraineur en chef.

L'OL fait rêver beaucoup d'entraineurs

Cela donne aussi à l’OL le temps d’étudier les différentes candidatures, et ainsi ne pas se précipiter. L’Espagnol Carlos Vicens est considéré comme le choix numéro 1 de la direction, mais avec ces quelques jours de réflexion en plus, cela pourrait aussi évoluer. En effet, les dirigeants lyonnais doivent trouver l’entraineur capable de s’adapter du mieux possible à l’effectif en place, et l’ancien adjoint de Pep Guardiola a des principes de jeu forcément différents de ceux de Paulo Fonseca.

Et pour prendre la bonne décision, l’OL va aussi avoir beaucoup plus de choix que prévu. Romain Molina et Hugo Guillemet ont confirmé sur X, anciennement Twitter, que le club rhodanien croulait sous les candidatures d’entraineurs intéressés par le banc lyonnais. « Le nombre d’entraineurs faisant acte de candidature à l’OL est ahurissant », a lancé Romain Molina, dans des propos confirmés par le journaliste de L’Equipe : « Ils vont devoir embaucher du personnel pour trier les CV ». De quoi donner du choix, avec aussi des entraineurs qui feront peut-être des efforts financiers afin de couter moins cher pour un club qui regarde tout de même son compte bancaire de près. Une donnée à prendre en compte, même si aucun entraineur, même avec son staff, ne montera aussi haut que Paulo Fonseca, qui surfait encore sur son salaire à la sauce John Textor depuis son arrivée à l’OL.