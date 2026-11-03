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Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

OL
parGuillaume Conte
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L'OL est sur le point d'annoncer le départ de Paulo Fonseca, et un favori se dégage pour le remplacer : Carles Vicens. Mais de nombreux candidats se manifestent, avec la possibilité de faire de grosses économies.
Ce n’est ni Paulo Fonseca ni Carlos Vicens, le favori pour le remplacer, qui sera sur le banc ce jeudi soir à San Sébastian. Le fidèle adjoint Jorge Maciel, qui a décidé de ne pas suivre Paulo Fonseca au Sporting, sera l’entraineur intérimaire, probablement pour les deux prochains matchs de l’OL contre la Real Sociedad et à Brest dimanche. Une décision qui permet de garder une certaine stabilité pour un effectif forcément secoué par le départ de son entraineur en chef.

L'OL fait rêver beaucoup d'entraineurs

Cela donne aussi à l’OL le temps d’étudier les différentes candidatures, et ainsi ne pas se précipiter. L’Espagnol Carlos Vicens est considéré comme le choix numéro 1 de la direction, mais avec ces quelques jours de réflexion en plus, cela pourrait aussi évoluer. En effet, les dirigeants lyonnais doivent trouver l’entraineur capable de s’adapter du mieux possible à l’effectif en place, et l’ancien adjoint de Pep Guardiola a des principes de jeu forcément différents de ceux de Paulo Fonseca.
Et pour prendre la bonne décision, l’OL va aussi avoir beaucoup plus de choix que prévu. Romain Molina et Hugo Guillemet ont confirmé sur X, anciennement Twitter, que le club rhodanien croulait sous les candidatures d’entraineurs intéressés par le banc lyonnais. « Le nombre d’entraineurs faisant acte de candidature à l’OL est ahurissant », a lancé Romain Molina, dans des propos confirmés par le journaliste de L’Equipe : « Ils vont devoir embaucher du personnel pour trier les CV ». De quoi donner du choix, avec aussi des entraineurs qui feront peut-être des efforts financiers afin de couter moins cher pour un club qui regarde tout de même son compte bancaire de près. Une donnée à prendre en compte, même si aucun entraineur, même avec son staff, ne montera aussi haut que Paulo Fonseca, qui surfait encore sur son salaire à la sauce John Textor depuis son arrivée à l’OL.
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Derniers commentaires

Fonseca quitte l’OL pour le Portugal, le sale coup du PSG

Oui la situation économique est un facteur cependant la situation économique et le pouvoir d'achat est un souci dans toute l'Europe. Et puis comme vous le dites avec OlivierAtton il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte qui expliquent aussi l'état de la ligue 1. OlivierAtton a raison, la France n'est pas un pays de foot. Les petits stades n'expliquent pas le faible taux de remplissage. Au contraire. Quand l'équipe tourne il y a du public, mais quand c'est moyen, le stade se vide. Il n'y a pas en France une vraie adhésion à un club chez la plupart des gens. D'où les vagues fluctuantes de "supporters". On a connu ça, puis Lyon et maintenant Paris. En France on soutient plus volontiers l'équipe qui gagne. Peu ont véritablement un club de cœur. Suffit de voir l'imbécile bordelais qui soutient deux clubs sur ce site. Je suis d'accord sur le fait que la dncg a comme effet annexe l'effet "soldes" en cas de problème économique. Mais, et bien qu'on en pâtisse actuellement, je trouve ça plutôt bien que la dncg fasse ce boulot. Beaucoup moins l'absence d'uniformisation européenne. Déjà que la fiscalité est bien différente entre les pays... Bref, ça montre bien que tout mettre sur le dos du PSG ça relève plus de l'obsession que de l'analyse.

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

en faite sergio il se fout de votre gueule mais d'une force il sait que vous allez reagir il peut mettre n'importe quoi (ce qu'il fait et vous reagissez)

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

j'ai entendu une rumeur disant que Zidane pourrait quitter l'EDF pour venir entrainer l'OL🤣

OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

Ils travaillent à son remplacement , plus important que de tenir les médias ou les consultants informés

Terrible nouvelle, Jesus de Miguel est mort

🤣🫵

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