EdF : Griezmann s’est senti humilié, il s’explique

Champion du monde 2018 avec l’équipe de France, Antoine Griezmann pensait remporter le Ballon d’Or dans la foulée. D’autant qu’une visite de France Football l’avait incité à s’enflammer. Une grosse déception pour l’attaquant français.

Le 26 octobre prochain, la cérémonie du Ballon d'Or fera des heureux, mais surtout beaucoup plus de malheureux. Des candidats au trophée tant convoité seront forcément déçus de voir un concurrent remporter la distinction. Les prétendants battus ressentiront un sentiment comparable à celui d’Antoine Griezmann. En 2018, année de son sacre au Mondial avec l’équipe de France , et en Ligue Europa sous le maillot de l’Atlético Madrid, le Français pensait mériter la récompense.

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Mais c’est finalement Luka Modric qui avait récolté le plus de votes. Un résultat difficile à encaisser pour Antoine Griezmann, témoigne Pascal Ferré, ancien rédacteur en chef de France Football. « Si les Français ont mal vécu la défaite d'Antoine Griezmann ? Pas les Français, mais Antoine Griezmann l'a plutôt assez mal vécu, ce qui peut se comprendre, a confié le journaliste à Paris United. Mais vu l'écart de points qui le séparait de la première place à l’arrivée, je pense qu'il y a eu une unanimité autour de Luka Modric. » Le problème, c’est que « Grizou » avait mal interprété une rencontre avec Pascal Ferré.

« J'étais allé le voir quelques semaines avant l'issue du scrutin pour lui expliquer comment ça se passerait si jamais il le gagnait, a raconté l’ancien organisateur du Ballon d’Or. Il avait peut-être pris cette visite comme une visite préparatoire à son futur sacre, mais il n'en était rien parce que j'avais vu Luka Modric, j'avais vu Kylian Mbappé, j'avais vu plusieurs candidats à la victoire finale. Et quand il avait découvert que je ne l'avais pas mis en première position, il y avait eu à la fois une petite déception et une petite crispation. Mais en même temps, ce n'est pas très grave. » Quelques années plus tard, pas sûr qu’Antoine Griezmann ait digéré.