EdF : « Aucune crédibilité », Luis Fernandez se fait démonter par son collègue

Luis Fernandez qui se propose pour aider Zinedine Zidane en équipe de France avec la jeune génération, c'est osé aux yeux de Jérome Rothen.

Dans une sortie étonnante, Luis Fernandez s’est proposé de faire un énorme come-back dans le monde du coaching en s’invitant dans le staff de Zinedine Zidane si ce dernier venait à succéder à Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026. Les deux hommes ont comme point commun d’être très attaché au club de Cannes. L’ancien coach du PSG estime pouvoir aider Zizou, non pas comme simple adjoint, mais plutôt comme un lien humain entre les joueurs de l'équipe de France et le staff, pour permettre au groupe de bien vivre.

Une sortie qui a surpris, tant Luis Fernandez, qui n’a jamais mis un terme à sa carrière d’entraîneur, n’a plus occupé de poste depuis son passage éphémère comme sélectionneur de la Guinée en 2016. Son collègue sur RMC, ancien joueur du PSG également, Jérome Rothen, ne l’a pas épargné au sujet de cette proposition qui n’a aucun sens à ses yeux.

« Je ne vais pas forcément dire tout ce que je pense. Je vais vous dire la vérité car je suis respectueux du joueur qu’il a été. Une fois que j’ai dit le respect que j’ai pour lui. Je trouve que sa phrase, c’est une boutade. Il va servir à quoi ? Tu crois que Zidane, il a besoin de Luis Fernandez dans son staff. Pour le lien avec la nouvelle génération ? Excusez-moi de penser que Luis Fernandez, cela fait longtemps qu’il s’en est coupé. Tu peux pas demander un rôle alors que tu n’as aucune crédibilité pour avoir ce rôle », a lancé Jérome Rothen, pour qui cette candidature n’a pas lieu d’être.

Le message est passé, et c’est sur RMC, radio où Luis Fernandez intervient encore très régulièrement, et où son émission « Luis attaque », qui a bien marché pendant longtemps, a été remplacée par celle d’un certain Jérome Rothen.