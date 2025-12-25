Transfert à 75 ME, Liverpool agresse le PSG

La prolongation de Bradley Barcola au PSG est très loin d'être signée. Une situation dont Liverpool veut profiter avec une offre copieuse dès le 1er janvier.

Club le plus dépensier au monde en 2025, Liverpool est bien obligé de constater que l’argent ne fait pas le bonheur au niveau des résultats. Les Reds ont connu un énorme trou d’air cet automne et les voilà hors du Top4 en Premier League et hors du Top8 en Ligue des Champions. Arne Slot est toujours en poste, et il a été difficilement confirmé par ses dirigeants. Ces derniers veulent frapper encore plus fort cet hiver pour donner un nouveau souffle à une attaque qui peine, malgré un effectif copieux avec Isak, Ekitike, Salah, Chiesa, Wirtz, Gakpo et Ngumoha.

L'échec Semenyo, Liverpool se venge avec Barcola

En janvier, Liverpool rêvait ainsi de faire signer Antoine Semenyo, la machine à buts de Bournemouth. Mais pour 75 millions d’euros, le Ghanéen est très bien parti pour rejoindre Manchester City. Une déception pour le club de la Mersey, qui va être obligé de passer à un plan B qui se nomme Bradley Barcola.

Très souvent utilisé au Paris SG, l’attaquant français n’est néanmoins pas totalement convaincu. Il sait que, si l’effectif est au complet, il ne fait pas forcément partie des titulaire aux yeux de Luis Enrique. Son manque de réalisme lui est souvent reproché, tandis qu’il estime ne pas être vraiment ménagé quand il ressent une gêne physique, au contraire de certains de ses coéquipiers. Les discussions pour sa prolongation de contrat sont pour le moment jugées compliquées par Le Parisien. L’offre effectuée par le PSG n’a pas convaincu l’ancien lyonnais, qui a demandé à ce que Paris revienne vers lui dans les prochaines semaines. Pas le meilleur des accueils donc en vue d’une prolongation.

Selon la presse anglaise, c’est le signal qu’attendait Liverpool pour passer à l’action. Le budget est déjà tout trouvé, avec les 75 millions d’euros prévus pour Antoine Semenyo qui vont être réutilisés pour faire venir Barcola. Le PSG sera-t-il à l’écoute des offres pour un joueur sous contrat jusqu’en 2028, mais qui n’est pas totalement heureux dans la capitale ? La décision risque de venir de Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi, car l’ailier tricolore pourrait bien, en cas de feu vert du Paris SG, être séduit par le discours de Liverpool.