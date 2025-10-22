EdF : Luis Fernandez se place pour l’après-Deschamps

Grand favori pour la succession de Didier Deschamps, Zinédine Zidane a reçu une proposition inattendue. Celui que l’on présente comme le futur sélectionneur de l’équipe de France a été sollicité par Luis Fernandez.

Par respect pour Didier Deschamps, Philippe Diallo n’entamera aucune discussion pour le moment. La recherche du futur sélectionneur de l’équipe de France n’est pas une priorité pour le président de la Fédération Française de Football. De toute façon, l’identité de l’heureux élu n’est un secret pour personne. Il s’agira probablement de Zinédine Zidane qui ne cache pas son envie de prendre les commandes après la fin du contrat du Bayonnais l’été prochain.

Sa nomination ne fait aucun doute pour Luis Fernandez qui a profité de la promotion de son livre (« Paris SG, cet amour que j'ai pour toi ») afin de lancer un appel à la légende du foot français. « Il a démarré avec moi à Cannes, a rappelé l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain sur RMC. J'ai eu l'occasion de lui dire lorsqu’on m’a remis la Légion d’honneur (en février 2024). A ce moment-là, il était là. Il est venu, ça m'a fait un plaisir énorme qu'il se déplace, il est venu de Madrid, il s'est déplacé comme d'autres et je ne les remercierai jamais assez. Je lui ai dit : "tu as commencé ta carrière avec moi, j'aimerais bien la finir avec toi". »

« C'est pour ça que s'il reprend l'équipe de France, s'il a besoin de quelqu'un… Mais pas en tant qu'adjoint, je ne veux pas être adjoint. Je me mettrais à ses côtés, dans son staff, travailler avec lui, faire le lien avec les joueurs… Tout ça, c'est ce qui me plairait, a confié Luis Fernandez. Je ne suis pas du tout largué ! Zizou, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. On a eu l'occasion de se recroiser et d'être ensemble. C'est un bel exemple pour le football. Zizou restera toujours ce garçon qui sort de ce club de l'AS Cannes. » Pas même nommé, Zinédine Zidane est déjà sollicité.