ol luis fernandez devait signer les marseillais ont tout gache luis fernandez 6 390097

EdF : Luis Fernandez se place pour l’après-Deschamps

Equipe de France22 oct. , 20:00
parEric Bethsy
1
Grand favori pour la succession de Didier Deschamps, Zinédine Zidane a reçu une proposition inattendue. Celui que l’on présente comme le futur sélectionneur de l’équipe de France a été sollicité par Luis Fernandez.
Par respect pour Didier Deschamps, Philippe Diallo n’entamera aucune discussion pour le moment. La recherche du futur sélectionneur de l’équipe de France n’est pas une priorité pour le président de la Fédération Française de Football. De toute façon, l’identité de l’heureux élu n’est un secret pour personne. Il s’agira probablement de Zinédine Zidane qui ne cache pas son envie de prendre les commandes après la fin du contrat du Bayonnais l’été prochain.

Lire aussi

EdF : Zidane prévient la France, il arriveEdF : Zidane prévient la France, il arrive
Sa nomination ne fait aucun doute pour Luis Fernandez qui a profité de la promotion de son livre (« Paris SG, cet amour que j'ai pour toi ») afin de lancer un appel à la légende du foot français. « Il a démarré avec moi à Cannes, a rappelé l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain sur RMC. J'ai eu l'occasion de lui dire lorsqu’on m’a remis la Légion d’honneur (en février 2024). A ce moment-là, il était là. Il est venu, ça m'a fait un plaisir énorme qu'il se déplace, il est venu de Madrid, il s'est déplacé comme d'autres et je ne les remercierai jamais assez. Je lui ai dit : "tu as commencé ta carrière avec moi, j'aimerais bien la finir avec toi". »
« C'est pour ça que s'il reprend l'équipe de France, s'il a besoin de quelqu'un… Mais pas en tant qu'adjoint, je ne veux pas être adjoint. Je me mettrais à ses côtés, dans son staff, travailler avec lui, faire le lien avec les joueurs… Tout ça, c'est ce qui me plairait, a confié Luis Fernandez. Je ne suis pas du tout largué ! Zizou, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. On a eu l'occasion de se recroiser et d'être ensemble. C'est un bel exemple pour le football. Zizou restera toujours ce garçon qui sort de ce club de l'AS Cannes. » Pas même nommé, Zinédine Zidane est déjà sollicité.
1
Articles Recommandés
bien avant le qatar le psg avait deja atteint ce niveau nasser 40 395616
PSG

Le PSG touche déjà le gros lot en C1

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 3e journée

endrick a l om l offre est prete iconsport 258415 0034 397927
OM

OM : Endrick et le Real disent oui, mais à une condition

Fil Info

21:00
Le PSG touche déjà le gros lot en C1
20:39
LdC : Programme TV et résultats de la 3e journée
20:30
OM : Endrick et le Real disent oui, mais à une condition
19:58
Monaco - Tottenham : les compos (21h sur Canal+Foot)
19:49
Sporting-OM : les compos (21h00 sur Canal+)
19:30
OL : Plainte déposée, l'UEFA met Lyon sous pression
19:05
Le groupe de l'OL sans Ghezzal ni Hateboer contre Bâle
19:00
OM : Le banni Greenwood rend fier Manchester United

Derniers commentaires

Sporting-OM : les compos (21h00 sur Canal+)

HIIIIIIIIIIIII HAAAAAAAAAAAAAAA

Sporting-OM : les compos (21h00 sur Canal+)

Ouah la passe d'aubam et la conclusion

Sporting-OM : les compos (21h00 sur Canal+)

Allez mon petit Paixao...

Le PSG touche déjà le gros lot en C1

y a vraiment trop d’écart entre la ldc et la c3 .. ca va creuser un gouffre monstre entre les premiers du championnat et les autres a moyen terme

Sporting-OM : les compos (21h00 sur Canal+)

Un colombien face à un argentin qui a pris un 51 au bout de 3mn... J'ai peur qu'il ne finisse pas le match.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading