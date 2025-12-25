L’OL et l’OM se battent sur un ancien du PSG

Souvent en concurrence sur le marché des transferts, Lyon et Marseille se retrouvent à nouveau sur une piste commune en Angleterre. Les deux Olympiques s’intéressent à l’ancien milieu du Paris Saint-Germain Manuel Ugarte, en grande difficulté cette saison à Manchester United.

La bataille des Olympiques ne concerne pas seulement l’Angevin Himad Abdelli. Régulièrement opposés sur le marché des transferts, Lyon et Marseille sont également en concurrence sur un dossier ambitieux en Angleterre. Le journaliste Ekrem Konur affirme que les deux écuries de Ligue 1 s’intéressent à Manuel Ugarte (24 ans). Les amateurs du championnat français se souviennent forcément du milieu défensif passé par le Paris Saint-Germain.

Impressionnant à ses débuts, l’Uruguayen arrivé à l’été 2023 avait rapidement perdu les faveurs de Luis Enrique. L’entraîneur parisien ne s’était absolument pas opposé à son départ à Manchester United après une seule saison. Son volume à la récupération ne suffisait plus pour compenser ses lacunes balle au pied. Il faut croire que le manager mancunien Ruben Amorim partage l’avis de son homologue francilien. Le coach des Red Devils, qui avait pourtant fait de l’international uruguayen l’un de ses piliers au Sporting Portugal, l’a nettement rétrogradé dans la hiérarchie de ses milieux. Cette saison, Manuel Ugarte n’a débuté que quatre matchs toutes compétitions confondues.

L'OL et l'OM loin du compte

Autant dire que Manchester United ne verra pas d’inconvénient en s’en séparer en janvier. Une opportunité repérée par Lyon et Marseille. Le problème pour les deux Olympiques, c’est que l’ancien Parisien plaît à des clubs comme Aston Villa, Newcastle, la Juventus Turin, Naples, l’Atlético Madrid et Galatasaray. Mais surtout, notre confrère précise que Manchester United souhaite transférer son milieu pour une somme comprise entre 51 et 58 millions d’euros. Lyon et Marseille n’ont évidemment pas les moyens de conclure une telle opération et tentent uniquement de négocier un simple prêt. Du côté lyonnais ou marseillais, on est donc loin d’un accord.