EdF : Zidane prévient la France, il arrive

Didier Deschamps vit ses derniers mois en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Zinédine Zidane est le grand favori pour prendre la succession du champion du monde 1998.

L' équipe de France de football sera l'une des équipes favorites pour remporter la Coupe du monde l'été prochain. Ce sera d'ailleurs la dernière compétition pour Didier Deschamps, qui quittera les Bleus par la suite. Peu de suspense est présent concernant l'identité de son successeur, qui devrait bel et bien être Zinédine Zidane. Le Ballon d'Or 1998 attend depuis de nombreux mois que le poste se libère et a déjà hâte de montrer ce qu'il peut apporter à l'équipe de France. D'ailleurs, Zizou a du mal à cacher son impatience...

Zidane plus impatient que jamais

Présent au Festival Dello Sport en Italie, l'ancien entraineur du Real Madrid a en effet indiqué concernant un futur comme sélectionneur des Bleus : « Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. J'ai le sentiment de pouvoir faire quelque chose avec l'équipe nationale, c'est ce que j'aimerais faire un jour ». A noter que ZZ en a aussi profité pour revenir sur un potentiel futur comme coach de la Juventus : « Moi à la Juventus ? Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas eu lieu. La Juve est dans mon coeur, elle m'a tant apporté ».

Lire aussi EdF : Liverpool adore Didier Deschamps

En attendant d'en savoir plus quant à une éventuelle nomination comme sélectionneur de l'équipe de France, Zidane va pouvoir analyser de plus près les dynamiques et performances des doubles champions du monde. Si ZZ est très apprécié du public français, il sera néanmoins attendu au tournant. Même si Didier Deschamps est parfois critiqué, il possède un bilan plus qu'impressionnant avec les Tricolores depuis son arrivée en 2012. Et DD espère bien décrocher une nouvelle étoile l'été prochain lors de son voyage en Amérique. Il ne manquera pas de matériel pour tenter d'y parvenir.