OM : Une star de la CAN 2025 appelée par Longoria

L'Olympique de Marseille pense recruter un attaquant cet hiver avec la blessure longue durée d'Amine Gouiri. La priorité des dirigeants phocéens est bel et bien le Marocain Ayoub El Kaabi.

En janvier, l' Olympique de Marseille doit réaliser quelques efforts financiers pour assurer son podium en Ligue 1. Troisièmes du championnat à la trêve, les Phocéens ont montré quelques lacunes pour viser plus haut et être plus sereins aussi en Ligue des champions. Au mercato , ils visent le recrutement d'un ou de deux milieux supplémentaires. L'arrivée d'un nouvel attaquant est aussi souhaitée avec les soucis physiques d'Amine Gouiri. L'Algérien se remet lentement de son opération de l'épaule droite. Il manque un attaquant à court terme pour l'OM.

CAN ou pas, El Kaabi doit venir à Marseille

L'effectif est d'autant plus affaibli que Pierre-Emerick Aubameyang dispute la CAN avec le Gabon. Marseille a déjà trouvé son nouveau buteur au mercato et c'est bel et bien Ayoub El Kaabi comme le confirme Le Quotidien du Sport. L'international marocain joue pourtant le tournoi continental lui aussi. Un détail qui n'en est pas un pour Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien n'apprécie pas de recruter un joueur qui arriverait mi-janvier au plus tôt. Mais, le duo Pablo Longoria-Medhi Benatia est sûr de son coup.

Les dirigeants marseillais sont sous le charme d'un joueur aux 15 buts avec l'Olympiakos cette saison. Surtout, El Kaabi est en fin de contrat avec les Grecs en juin prochain. Il ne coûtera pas plus de 5 millions d'euros à l'OM en janvier. Un transfert séduisant sur le papier et ce n'est pas le match d'ouverture Maroc-Comores qui fera changer d'avis les Marseillais. L'attaquant de 32 ans a inscrit une formidable bicyclette dimanche dernier, mettant en lumière ses très belles qualités techniques.