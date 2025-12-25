OM : Une star de la CAN 2025 appelée par Longoria

lui il a été performant immédiatement.La recrue idéale, adaptation et efficacité, une mentalité exemplaire
Il n'avait pas été convaincant ,ni en Angleterre
Cette saison il est tres utilisé et l'an passé il a aussi souvent été utilisé.Il n'y a pas de garantie de jouer mais la saison est longue.Qu'irait il faire dans un autre club?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
When acrobatics meet precision. ⚡ Ayoub El Kaabi delivers the Goal of the Day with a bicycle kick. ⚽🇲🇦 #TotalEnergiesAFCON2025 | @1xBet_Eng