Cette affaire a secoué la France, Benzema s'agace

Karim Benzema a été longuement interrogé par L'Equipe sur son actualité, son avenir mais aussi son passé trouble avec l'équipe de France. Son forfait en 2022, si décrié, ne sera toujours pas expliqué par le principal intéressé.

Toujours autant en forme à 38 ans, Karim Benzema s’est confié comme il le fait rarement lors d’une interview avec L’Equipe. Il a évoqué son avenir, avec la perspective pour le moment mesurée de prolonger à Al-Ittihad, mais aussi les progrès de la Saudi Pro League et sa façon de voir les choses sur le terrain avec beaucoup de recul.

Karim Benzema dira oui si la France l'appelle

Les journalistes du quotidien sportif l’ont aussi interrogé sur la Coupe du monde à venir, et même s’il y a très peu de chances de le voir rejoindre Clairefontaine dans l’année 2026, KB9 avoue que disputer le rendez-vous suprême aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique le tente forcément.

« Moi, je suis un joueur de foot. Donc, je joue au foot. Quand on m'appelle, je viens, je joue. J'ai des objectifs dans ma tête. J'aime le foot et j'aime gagner. J'aime les trophées. C'est ce qui m'importe le plus. Là, je suis dans mon club. Si on m'appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Et ça s'arrête là », a livré Karim Benzema, qui sait que cet appel du pied timide ne devrait pas convaincre Didier Deschamps de changer ses habitudes pour lui.

Trois ans après le fiasco au Qatar et son forfait qui a beaucoup fait parler, Karim Benzema avoue que le dossier est toujours très sensible. Même s’il avait promis « au peuple » de dire toute la vérité sur cette histoire, le « Nueve » se refuse pour le moment de donner sa version des faits. « Moi, je ne suis pas là pour parler de ces choses-là. Et je ne suis pas là pour revenir sur ça... Ça y est, c'est terminé. On va parler de cette histoire pendant trente ans ? Je ne suis pas là pour alimenter encore la polémique. C'est du passé pour moi. On passe à autre chose », a expliqué Karim Benzema, qui sait que cette histoire de forfait pour une lésion musculaire a beaucoup fait parler récemment. Notamment pour des désaccords médicaux sur la gravité de sa blessure de l'avant-centre, parti dans la nuit d'un verdict médical qui n'a pas fait l'unanimité.

En ce qui concerne le ressenti ou l’avis de Karim Benzema sur la question, il sera difficile d’en savoir plus.