ICONSPORT_260879_0008

Cette affaire a secoué la France, Benzema s'agace

Equipe de France11 déc. , 19:20
parGuillaume Conte
0
Karim Benzema a été longuement interrogé par L'Equipe sur son actualité, son avenir mais aussi son passé trouble avec l'équipe de France. Son forfait en 2022, si décrié, ne sera toujours pas expliqué par le principal intéressé.
Toujours autant en forme à 38 ans, Karim Benzema s’est confié comme il le fait rarement lors d’une interview avec L’Equipe. Il a évoqué son avenir, avec la perspective pour le moment mesurée de prolonger à Al-Ittihad, mais aussi les progrès de la Saudi Pro League et sa façon de voir les choses sur le terrain avec beaucoup de recul.

Karim Benzema dira oui si la France l'appelle

Les journalistes du quotidien sportif l’ont aussi interrogé sur la Coupe du monde à venir, et même s’il y a très peu de chances de le voir rejoindre Clairefontaine dans l’année 2026, KB9 avoue que disputer le rendez-vous suprême aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique le tente forcément.
« Moi, je suis un joueur de foot. Donc, je joue au foot. Quand on m'appelle, je viens, je joue. J'ai des objectifs dans ma tête. J'aime le foot et j'aime gagner. J'aime les trophées. C'est ce qui m'importe le plus. Là, je suis dans mon club. Si on m'appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Et ça s'arrête là », a livré Karim Benzema, qui sait que cet appel du pied timide ne devrait pas convaincre Didier Deschamps de changer ses habitudes pour lui. 
Trois ans après le fiasco au Qatar et son forfait qui a beaucoup fait parler, Karim Benzema avoue que le dossier est toujours très sensible. Même s’il avait promis « au peuple » de dire toute la vérité sur cette histoire, le « Nueve » se refuse pour le moment de donner sa version des faits. « Moi, je ne suis pas là pour parler de ces choses-là. Et je ne suis pas là pour revenir sur ça... Ça y est, c'est terminé. On va parler de cette histoire pendant trente ans ? Je ne suis pas là pour alimenter encore la polémique. C'est du passé pour moi. On passe à autre chose », a expliqué Karim Benzema, qui sait que cette histoire de forfait pour une lésion musculaire a beaucoup fait parler récemment. Notamment pour des désaccords médicaux sur la gravité de sa blessure de l'avant-centre, parti dans la nuit d'un verdict médical qui n'a pas fait l'unanimité. 
En ce qui concerne le ressenti ou l’avis de Karim Benzema sur la question, il sera difficile d’en savoir plus.

Lire aussi

OL : Benzema de retour à Lyon, le rêve fouOL : Benzema de retour à Lyon, le rêve fou
« La haine que j’avais », Giroud n’a pas digéré l’épisode Benzema« La haine que j’avais », Giroud n’a pas digéré l’épisode Benzema
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272079_0001
OL

Encadrement de la masse salariale pour l’OL (officiel)

ICONSPORT_270263_0092
PSG

Michael Olise, le PSG arrondit à 100 millions d'euros

ICONSPORT_279581_0013
OL

A quelle heure et sur quelle chaine voir OL-Go Ahead Eagles ?

Fil Info

11 déc. , 19:16
Encadrement de la masse salariale pour l’OL (officiel)
11 déc. , 19:00
Michael Olise, le PSG arrondit à 100 millions d'euros
11 déc. , 18:40
A quelle heure et sur quelle chaine voir OL-Go Ahead Eagles ?
11 déc. , 18:20
Pep Guardiola révèle son obsession pour le PSG
11 déc. , 18:00
Merci aux arbitres, l’OM se sent enfin respecté
11 déc. , 17:44
Young Boys Berne - Lille : Les compos (18h45)
11 déc. , 17:40
Nice - Braga : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
11 déc. , 17:40
Berne-LOSC, un match un peu flou sur Canal+

Derniers commentaires

Encadrement de la masse salariale pour l’OL (officiel)

ouais fin y a pas interdiction de recrutement, cest juste qu'il y aura validation du transfert si la masse salariale n'est pas trop affecté, type endrick si sa se fait par example on le savait qu'il y aurait un encadrement pour eviter ce qui s'est passé avec textor

Young Boys Berne - Lille : Les compos (18h45)

Pénalty non évident... surtout lorsque le suisse se laisse tomber dans la surface. Le carton rouge est tout simplement honteux !

Encadrement de la masse salariale pour l’OL (officiel)

Quand on vous dit... que la DNCG est un tueur de club !... Laburne et Nasser sont tellement vexés de voir l'OL en haut du tableau de Ligue1 qu'ils en arrivent à tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de l'OL. La DNCG... c'est de la merde !

PSG : Bus caillassé à Bilbao, de nouvelles informations

Encore un coup des marseillais ça

Merci aux arbitres, l’OM se sent enfin respecté

surtout que les HJ sont confirmés et que rien ne peut dire le contraire. donc merci aux arbitres non. juste ils ont pour une fois correctement leur taf. meme si c est l IA je suppose

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading