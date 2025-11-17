l ol sauve par benzema et l arabie saoudite l appel est lance iconsport 240098 0007 392382
Karim Benzema

Benzema de retour à l'OL ? La porte est ouverte

OL17 nov. , 17:30
parClaude Dautel
2
Actuellement en Arabie Saoudite, Karim Benzema n'a pas encore prolongé son contrat avec Al-Ittihad. Et le Ballon d'Or 2022 n'a pas caché qu'il pourrait faire son grand retour en Europe. De quoi faire rêver les supporters de l'OL.
Depuis qu'il a quitté l'Olympique Lyonnais au mercato d'été 2009, Karim Benzema n'a jamais été oublié par les supporters rhodaniens. Et souvent, le sujet de son retour dans son club formateur a été évoqué, notamment lorsqu'il a quitté le Real Madrid en 2023. Mais KB9 a fait le choix de rejoindre la Saudi Pro League, et cette idée s'est évaporée. Cependant, même si Benzema a 37 ans, il vient de confier qu'il n'envisageait de prendre immédiatement sa retraite. Et ce lundi, dans une interview accordée à AS, Benzema a reconnu qu'au moment où son contrat avec Al-Ittihad s'achèvera à la fin de la saison, il ne dit pas non à un retour en Europe.

Karim Benzema et l'Europe, ce n'est pas fini

« Il est vrai que mon contrat arrive bientôt à son terme. Je ne peux pas encore dire si je vais rester ou partir, cela dépend de beaucoup de choses. J'aurai 38 ans en décembre. Je me vois jouer au football pendant encore deux ans. Physiquement, je suis en bonne forme, je m'entraîne dur et je joue au football. J'adore le football, a confié Karim Benzema afin de donner une piste pour la suite de sa carrière. Il est vrai que j'ai des offres venues d'Europe. Je dois tout examiner, choisir judicieusement et voir où je me sens à l'aise. » Et jouer à l'Olympique Lyonnais serait l'occasion de revenir dans une ville et une région où l'attaquant français se sent particulièrement bien.
Au moment où Jean-Michel Aulas, très proche de Karim Benzema, veut devenir maire de la capitale des Gaules, l'idée de voir Karim Benzema revenir à Lyon serait une formidable idée. Et son dernier message sur X : « Et maintenant » a donné lieu à différentes interprétations. Dont celle d'un retour là où tout a commencé pour KB9. Pour réussir ce pari, les dirigeants actuels de l'Olympique Lyonnais devront convaincre ce dernier de faire un effort sur le plan salarial. Mais quelle belle histoire cela pourrait être.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_227934_0319
PSG

Le PSG accable Mbappé, le jugement sera rendu le 16 décembre

ICONSPORT_273039_0204
LOSC

Lille vire 4 supporters et dépose dix plaintes

ICONSPORT_274378_0112
ASSE

ASSE : Un club ringard, le clan Stassin rabaisse les Verts

nantes un cador de ligue 1 ne lache pas leroux iconsport 264339 0163 396664
FC Nantes

Nantes pleure avant le match de la peur

Fil Info

19:20
Le PSG accable Mbappé, le jugement sera rendu le 16 décembre
19:00
Lille vire 4 supporters et dépose dix plaintes
18:30
ASSE : Un club ringard, le clan Stassin rabaisse les Verts
18:00
Nantes pleure avant le match de la peur
17:00
OL : C’est promis, Endrick ne fera pas de caprice
16:37
260ME pour Mbappé, 180ME pour le PSG, c'est la guerre
16:00
Paul Pogba : Monaco lâche l'affaire
15:20
Coupe de France : Le programme complet du 8e tour

Derniers commentaires

Le quotidien L'Equipe en pleine crise

C'etait déjà devenu un journal nullissime avant. Ça ne va pas s'arranger… qu'ils mettent la clé sous la porte et nous foutent la paix

Benzema de retour à l'OL ? La porte est ouverte

Cela devient risible le mec gagne 2 M par semaine et trouvera certainement un nouveau contrat pour promouvoir un pays et vous voulez qu'il vienne à Lyon pour 2 M par an ?

Benzema de retour à l'OL ? La porte est ouverte

Il parait qu'il va tourner un film avec Valbuena....

260ME pour Mbappé, 180ME pour le PSG, c'est la guerre

Ah bon pourquoi? Mbappé est allé au bout de son contrat pourquoi devrait il devoir de l argent au psg?

260ME pour Mbappé, 180ME pour le PSG, c'est la guerre

"En effet, les champions d'Europe exigent, eux, que Kylian Mbappé paie 180 millions d'euros de dommages et intérêts, suite à son départ libre pour l'AS Monaco. " Vous vous relisez de temps en temps ?!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading