Benzema de retour à l'OL ? La porte est ouverte

Actuellement en Arabie Saoudite, Karim Benzema n'a pas encore prolongé son contrat avec Al-Ittihad. Et le Ballon d'Or 2022 n'a pas caché qu'il pourrait faire son grand retour en Europe. De quoi faire rêver les supporters de l'OL.

Depuis qu'il a quitté l'Olympique Lyonnais au mercato d'été 2009, Karim Benzema n'a jamais été oublié par les supporters rhodaniens . Et souvent, le sujet de son retour dans son club formateur a été évoqué, notamment lorsqu'il a quitté le Real Madrid en 2023. Mais KB9 a fait le choix de rejoindre la Saudi Pro League, et cette idée s'est évaporée. Cependant, même si Benzema a 37 ans, il vient de confier qu'il n'envisageait de prendre immédiatement sa retraite. Et ce lundi, dans une interview accordée à AS , Benzema a reconnu qu'au moment où son contrat avec Al-Ittihad s'achèvera à la fin de la saison, il ne dit pas non à un retour en Europe.

Karim Benzema et l'Europe, ce n'est pas fini

« Il est vrai que mon contrat arrive bientôt à son terme. Je ne peux pas encore dire si je vais rester ou partir, cela dépend de beaucoup de choses. J'aurai 38 ans en décembre. Je me vois jouer au football pendant encore deux ans. Physiquement, je suis en bonne forme, je m'entraîne dur et je joue au football. J'adore le football, a confié Karim Benzema afin de donner une piste pour la suite de sa carrière. Il est vrai que j'ai des offres venues d'Europe. Je dois tout examiner, choisir judicieusement et voir où je me sens à l'aise. » Et jouer à l'Olympique Lyonnais serait l'occasion de revenir dans une ville et une région où l'attaquant français se sent particulièrement bien.

Au moment où Jean-Michel Aulas, très proche de Karim Benzema, veut devenir maire de la capitale des Gaules, l'idée de voir Karim Benzema revenir à Lyon serait une formidable idée. Et son dernier message sur X : « Et maintenant » a donné lieu à différentes interprétations. Dont celle d'un retour là où tout a commencé pour KB9. Pour réussir ce pari, les dirigeants actuels de l'Olympique Lyonnais devront convaincre ce dernier de faire un effort sur le plan salarial. Mais quelle belle histoire cela pourrait être.