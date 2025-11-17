Benzema de retour à l'OL ? La porte est ouverte

C'etait déjà devenu un journal nullissime avant. Ça ne va pas s'arranger… qu'ils mettent la clé sous la porte et nous foutent la paix
Cela devient risible le mec gagne 2 M par semaine et trouvera certainement un nouveau contrat pour promouvoir un pays et vous voulez qu'il vienne à Lyon pour 2 M par an ?
Il parait qu'il va tourner un film avec Valbuena....
Ah bon pourquoi? Mbappé est allé au bout de son contrat pourquoi devrait il devoir de l argent au psg?
"En effet, les champions d'Europe exigent, eux, que Kylian Mbappé paie 180 millions d'euros de dommages et intérêts, suite à son départ libre pour l'AS Monaco. " Vous vous relisez de temps en temps ?!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Et pourtant 💫