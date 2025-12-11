ICONSPORT_278333_0007

Aberdeen - Strasbourg : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Europa Conference League11 déc. , 19:53
parAlexis Rose
0
5e journée de la Conférence League :
La compo d’Aberdeen : Mitov - Devlin, Milne, Knoester - Lobban, Armstrong, Aouchiche, Jensen - Karlsson, Lazetic, Keskinen.
La compo de Strasbourg : Penders - Guéla Doué, Hogsberg, Omobamidele, Chilwell - Amougou, Nzingoula, Rafael Luis - Godo, Paez, Amo-Ameyaw.

Europa Conference League

11 décembre 2025 à 21:00
Aberdeen
0
1
Live49'
Strasbourg
Godo35'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
39
G. Doué
StrasbourgStrasbourg
But
35
M. Godo
StrasbourgStrasbourg
Carton jaune
33
R. Gonçalves Soares Luís
StrasbourgStrasbourg
Carton jaune
20
R. Páez Andrade
StrasbourgStrasbourg
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_266259_0090
Foot Europeen

Mourinho s’offre un cadeau sur le dos de Pogba

ICONSPORT_166512_0028
OL

OL : Karim Benzema écarte un retour à Lyon

ICONSPORT_272416_0203
OM

Vincent Moscato s'en prend à l'OM

Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 5e journée

Fil Info

11 déc. , 22:00
Mourinho s’offre un cadeau sur le dos de Pogba
11 déc. , 21:30
OL : Karim Benzema écarte un retour à Lyon
11 déc. , 21:00
Vincent Moscato s'en prend à l'OM
11 déc. , 20:46
CL : Programme TV et résultats de la 5e journée
11 déc. , 20:46
EL : Programme TV et résultats de la 6e journée
11 déc. , 20:42
EL : Déjà éliminé, Nice tombe encore plus bas
11 déc. , 20:42
EL : Le LOSC voit rouge chez les Young Boys
11 déc. , 20:33
La DNCG lâche un peu l'OL, Michele Kang est soulagée
11 déc. , 20:30
Droits TV : DAZN pique la Coupe du Roi à L'Equipe

Derniers commentaires

OL - Go Ahead Eagles : les compos (21h00 sur Canal+)

Tellement ennuyeux ce dispositif ...

EL : Déjà éliminé, Nice tombe encore plus bas

Sauf que l'autre club du sud c'etait en ldc contre Naples Dortmund le Bayern et compagnie pas en conference ou europa contre pim pam poum.

Bilbao-PSG : Le bus parisien attaqué !

oui de mon coté aussi ca va je te remercie,j'espere aussi pour toi que vous allez finir l'annee en fanfare mais toujours derriere nous hein!!^^

EL : Déjà éliminé, Nice tombe encore plus bas

" 8e défaite de suite (...) les Aiglons confortent leur dernière place avec zéro point au compteur" Ils font comme un autre club du sud que je ne nommerai pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont déjà éliminés qu'il n'y a aucun record à chercher.

OL - Go Ahead Eagles : les compos (21h00 sur Canal+)

2 1 tant pis pour eux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading