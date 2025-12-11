ICONSPORT_279655_0027

EL : Le LOSC voit rouge chez les Young Boys

LOSC11 déc. , 20:42
parAlexis Rose
0
6e journée de l'Europa League :
Stade du Wankdorf.
BSC Young Boys - Lille OSC : 1-0.
But : Males (60e) pour les Young Boys.
Expulsions : Zoukrou (90e+2) pour les Youngs Boys ; Bouaddi (32e) pour le LOSC.
Lors d’un match pas diffusé à la télévision française à cause du sponsor maillot des Suisses, le LOSC a sombré à Berne. D’abord en écopant d’un carton rouge pour un ceinturage de Bouaddi dans la surface (32e), suivi d’un penalty raté par Bedia (35e). Puis en encaissant un but après l’heure de jeu par Males (61e).
À cause de cette défaite, Lille descend à la 16e place du classement de l’Europa League, à deux longueurs du Top 8, mais deux points devant les premiers non-qualifiés provisoires.

Europa League

11 décembre 2025 à 18:45
Young Boys
Males61'
1
0
Match terminé
LOSC Lille
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
B. Zoukrou
Young BoysYoung Boys
Carton jaune
90
B. Zoukrou
Young BoysYoung Boys
Remplacement
84
ENTRE
B. Zoukrou
Young BoysYoung Boys
SORT
C. Bedia
Young BoysYoung Boys
Remplacement
84
ENTRE
R. Andrews
Young BoysYoung Boys
SORT
S. Janko
Young BoysYoung Boys
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_266259_0090
Foot Europeen

Mourinho s’offre un cadeau sur le dos de Pogba

ICONSPORT_166512_0028
OL

OL : Karim Benzema écarte un retour à Lyon

ICONSPORT_272416_0203
OM

Vincent Moscato s'en prend à l'OM

Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 5e journée

Fil Info

11 déc. , 22:00
Mourinho s’offre un cadeau sur le dos de Pogba
11 déc. , 21:30
OL : Karim Benzema écarte un retour à Lyon
11 déc. , 21:00
Vincent Moscato s'en prend à l'OM
11 déc. , 20:46
CL : Programme TV et résultats de la 5e journée
11 déc. , 20:46
EL : Programme TV et résultats de la 6e journée
11 déc. , 20:42
EL : Déjà éliminé, Nice tombe encore plus bas
11 déc. , 20:33
La DNCG lâche un peu l'OL, Michele Kang est soulagée
11 déc. , 20:30
Droits TV : DAZN pique la Coupe du Roi à L'Equipe

Derniers commentaires

OL - Go Ahead Eagles : les compos (21h00 sur Canal+)

Tellement ennuyeux ce dispositif ...

EL : Déjà éliminé, Nice tombe encore plus bas

Sauf que l'autre club du sud c'etait en ldc contre Naples Dortmund le Bayern et compagnie pas en conference ou europa contre pim pam poum.

Bilbao-PSG : Le bus parisien attaqué !

oui de mon coté aussi ca va je te remercie,j'espere aussi pour toi que vous allez finir l'annee en fanfare mais toujours derriere nous hein!!^^

EL : Déjà éliminé, Nice tombe encore plus bas

" 8e défaite de suite (...) les Aiglons confortent leur dernière place avec zéro point au compteur" Ils font comme un autre club du sud que je ne nommerai pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont déjà éliminés qu'il n'y a aucun record à chercher.

OL - Go Ahead Eagles : les compos (21h00 sur Canal+)

2 1 tant pis pour eux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading