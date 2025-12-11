EL : Le LOSC voit rouge chez les Young Boys

6e journée de l'Europa League :

Stade du Wankdorf.

BSC Young Boys - Lille OSC : 1-0.

But : Males (60e) pour les Young Boys.

Expulsions : Zoukrou (90e+2) pour les Youngs Boys ; Bouaddi (32e) pour le LOSC.

Lors d’un match pas diffusé à la télévision française à cause du sponsor maillot des Suisses, le LOSC a sombré à Berne. D’abord en écopant d’un carton rouge pour un ceinturage de Bouaddi dans la surface (32e), suivi d’un penalty raté par Bedia (35e). Puis en encaissant un but après l’heure de jeu par Males (61e).

À cause de cette défaite, Lille descend à la 16e place du classement de l’Europa League, à deux longueurs du Top 8, mais deux points devant les premiers non-qualifiés provisoires.