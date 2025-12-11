Une décision radicale envoie Enzo Fernandez au PSG

Enzo Fernandez, sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2032, se pose néanmoins des questions sur son avenir. Et le nom du PSG n'a pas tardé à ressortir.

Champion du monde et milieu de terrain recruté par Chelsea pour être le taulier des Blues, Enzo Fernandez est un joueur majeur de Premier League . Son style de jeu rugueux convient parfaitement aux Blues et il est un titulaire indiscutable aux yeux d’Enzo Maresca grâce aussi à sa qualité de passe. En dépit du contrat très longue durée signé avec Chelsea à son arrivée en janvier 2023, un nouvel élément laisse planer le doute sur son avenir.

Enzo Fernandez change d'agent, alerte générale

En effet, l’international argentin vient de quitter l’agence qui le représentait pour rejoindre The Elegant Game. Un nom bien classe pour une nouvelle agence créée par Javier Pastore, dont il est le co-actionnaire. L’ancien joueur du PSG va désormais prendre en mains la carrière du milieu de terrain, pour en faire un joueur encore plus important.

Si changer d’agent ne signifie pas forcément un transfert, la presse anglaise évoque quand même un possible rapprochement avec le PSG . Mais pas seulement puisque Javier Pastore a des connexions très fortes avec les clubs italiens et espagnols. Mais s’il change d’agent, c’est aussi parce qu’Enzo Fernandez se pose des questions sur son avenir, et aimerait un club plus stable que Chelsea.

Il se murmure aussi qu’il n’apprécie pas vraiment d’être régulièrement changé de poste par son entraineur. Même s’il ne serait pas déçu au Paris SG avec Luis Enrique, qui aime bien faire évoluer les positions de ses joueurs au cours de la saison. Le club francilien se cherche en tout cas un milieu de terrain pour cet hiver ou plus logiquement l’été prochain, afin d’avoir un peu plus de choix dans ce secteur de jeu, où les titulaires sont très forts. Mais en cas d’absence, c’est parfois compliqué de maintenir le niveau et Enzo Fernandez pourrait amener une vraie concurrence à ce poste.