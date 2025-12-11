ICONSPORT_272416_0203
Vincent Moscato s'en prend à l'OM

parQuentin Mallet
Malgré une première moitié de saison satisfaisante dans l'ensemble, l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi ne fédère pas encore totalement ses supporters. Vincent Moscato fait justement partie des déçus et il le fait savoir.
Le sentiment qui se dégage dans une partie de la sphère des supporters de l'Olympique de Marseille est un goût d'inachevé. Pour beaucoup, avec ce que les dirigeants ont voulu faire l'été dernier lors du mercato et ce que prétend vouloir instaurer Roberto De Zerbi sur le plan tactique, il y a matière à faire largement mieux. Si les résultats restent satisfaisants dans l'ensemble, avec une troisième place en Ligue 1 et une place de barragiste en Ligue des champions, le contenu ne ravit pas du tout. Le technicien italien est souvent sujet aux critiques, notamment sur sa propension à changer régulièrement de onze titulaire d'un match à l'autre. Pour Vincent Moscato, qui s'attendait à mieux, ce contexte force la déception.

L'OM déçoit et rien d'autre

« T'es forcé d'être dans la déception. T'as un recrutement très bon, un début pas trop mal. Le problème, c'est que chaque année ça marche bien, puis on te dit qu'on va travailler sur le long terme, puis la moitié du groupe est renouvelée. T'es toujours à reconstruire un groupe. Et donc ça tu le payes. Sept défaites (toutes compétitions confondues), tu vas pas être champion de France. Sur le jeu, c'est dur… c'est poussif. L'Union Saint-Gilloise ? Rien que le nom, ça me fait de la peine. C'est catastrophique. Il faut qu'ils se reprennent. Quand tu vois le papier, la force est belle. Le recrutement a été bon, mais encore une fois une déstabilisation sur son propre groupe. Ce club qui aurait dû être déjà leader puisque le PSG n'est pas là, tu loupes la marche contre Angers… t'es là, tu batailles. Au niveau du contenu, t'es déçu », juge Vincent Moscato dans son émission éponyme diffusée sur RMC. Des propos qui traduisent largement sa déception de voir l'OM ne pas réussir à franchir un véritable cap alors que le PSG n'est pas pleinement au rendez-vous.

