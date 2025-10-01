ICONSPORT_272058_0020
OL : Benzema de retour à Lyon, le rêve fou

Dans les petits papiers du Benfica Lisbonne, Karim Benzema pourrait faire son retour en Europe au prochain mercato de janvier. L'occasion rêvée pour l'Olympique Lyonnais de tenter sa chance.
C'est certainement l'un des rêves qui anime le plus les supporters de l'Olympique Lyonnais : voir Karim Benzema porter à nouveau, pour une dernière danse, le maillot de son club formateur. L'utopie semblait s'éloigner inexorablement lors que le Ballon d'Or 2022 a pris la décision de quitter le Real Madrid à la fin de son contrat en juin 2023 pour s'envoler vers l'Arabie saoudite, là où luxe et contrat en or l'attendaient. Difficile d'imaginer comment la direction de l'OL, en plein marasme économique, allait pouvoir rivaliser. Mais plus de deux ans plus tard, ce qui semblait être une simple folie s'est à nouveau transformé en rêve. Les dernières rumeurs indiquent en effet qu'un retour de Karim Benzema en Europe se précisait, alors que le buteur de 37 ans a émis son désir de quitter le pays du Golfe. L'occasion idéale pour l'OL ?

Karim Benzema, un retour à l'OL sous conditions

Comme le rappelle Livefoot, Karim Benzema et l'Olympique Lyonnais ont clairement l'occasion de boucler la boucle. Si le football n'a plus grand-chose de romantique, voir KB9 porter le maillot de l'OL une dernière fois avant de mettre un terme définitif à sa carrière est alléchant sur le papier. Mais pour qu'une telle éventualité arrive, il faudra indéniablement d'énormes compromis économiques. Car Karim Benzema touche actuellement 50 millions d'euros annuels à Al-Ittihad. Des émoluments démesurés sur lesquels la direction lyonnaise ne peut évidemment pas s'aligner.
Toutefois, si Karim Benzema accepte de signer pour une dernière pige dans son club formateur en réduisant considérablement son salaire, alors tout est possible. Tout ne dépend donc que de la volonté du natif de Lyon de faire le nécessaire pour que son retour soit réalisable. En attendant, tous les rêves sont permis pour la Ligue 1, notamment d'avoir deux détenteurs du Ballon d'Or dans son championnat.
