Droits TV : DAZN pique la Coupe du Roi à L'Equipe

Malgré l'arrêt de la diffusion de la Ligue 1 depuis la fin de la saison dernière, DAZN continue son expansion dans le paysage audiovisuel français avec la récente acquisition des droits de diffusion de la Coupe du Roi jusqu'en 2029.

Malgré les gros différends rencontrés avec le football français la saison dernière, DAZN conserve toujours une importance particulière dans le paysage footballistique et audiovisuel de l'Hexagone. Alors qu'il est possible de suivre la Serie A, la Coupe d'Italie et des matchs de Saudi Pro League et d'Eredivisie, DAZN a frappé un nouveau coup en s'offrant les droits de diffusion de la Coupe du Roi.

« La Copa del Rey et ses superstars arrivent sur DAZN ! Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid… Le meilleur de la Copa del Rey sera à suivre dès la semaine prochaine sur DAZN », a publié DAZN France sur X. Des droits sur le football espagnol qui s'ajoutent à ceux de la diffusion de résumés de matchs de Liga depuis cette saison. Comme l'indique L'Equipe, le géant britannique a obtenu les droits de diffusion de la Coupe du Roi jusqu'en 2029.

Les premières retransmissions arrivent d'ailleurs très vite puisque la programmation commencera avec un Guadalajara - FC Barcelone le 16 décembre prochain à 21h dans le cadre des 16es de finale. Cette année, il n'y aura que des matchs uniques, sauf les demi-finales, disputées en aller-retour comme lors des saisons précédentes.

DAZN et le football français, une grande histoire