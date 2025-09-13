edf giroud et benzema la guerre des clans repart icon ppg 200614 11 14 354315

« La haine que j’avais », Giroud n’a pas digéré l’épisode Benzema

Equipe de France13 sept. , 13:20
parHadrien Rivayrand
Olivier Giroud s'est lancé un dernier défi en Ligue 1 du côté du LOSC. L'attaquant français veut profiter à fond de sa fin de carrière. 
Le LOSC et Olivier Giroud ont commencé une histoire d'amour ces dernières semaines. Les Dogues voulaient compter sur l'expérience du champion du monde 2018 pour franchir un cap cette saison. L'ancien joueur de Chelsea ou encore d'Arsenal a faim et a d'ailleurs bien commencé la saison en Ligue 1. Olivier Giroud veut néanmoins prendre du plaisir. Il sait qu'il est en fin de carrière et ne veut pas avoir de regrets. L'attaquant tricolore en profite également pour revenir sur des épisodes qui l'auront marqué pendant son aventure dans le monde professionnel. Et Karim Benzema est concerné. 

Giroud en avait gros sur le coeur 

Lors d'une interview accordée au Média Carré, Olivier Giroud est en effet revenu sur le moment où le public français lui en avait voulu d'avoir été soi-disant préféré à Benzema en Bleus : « Quand on m’a cassé les pieds avec l’absence de Karim quand il n’était pas là en Équipe de France… c'était dur. Parce que des Français me reprochaient son absence alors que je n'avais rien demandé. J’avais été sifflé avant l’Euro 2016 : après mon but contre le Cameroun sur une superbe passe de Paul (Pogba), une partie du public de Nantes me siffle. La haine que j’avais là… Je ne comprenais pas l’injustice. Et trois jours après je mets un doublé à Metz »
O. Giroud

O. Giroud

FranceFrance Âge 38 Attaquant

Ligue 1

Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Karim Benzema et Olivier Giroud ont donc tous les deux vécu des moments difficiles avec l'équipe de France, avec des destins finalement opposés. L'ancien de Montpellier est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, quand KB9 aura vécu un retour mitigé avec le groupe de Didier Deschamps. Mais il aura pris un Ballon d'Or bien mérité en 2022 grâce à une saison exceptionnelle avec le Real Madrid. 
Derniers commentaires

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

Mais grave laisse les faire les malin sa fait 30 ans que se club me fait tellement rire

« Apparemment, c’est le règlement », Lorient ne pleure pas

En seconde mi-temps, l'OM a évité de perdre des forces pour la semaine prochaine qui sera très difficile.

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

Les sardine qui se croit encore champion d'Europe juste parce qu'ils ont battu Lorient un équipe fantôme qui va vite redescendre. Pavard sa vos pas un clou vous le tailler quand il est sélectionné en EDF et maintenant qu'il est dans votre club ingerable vous le susser. Je prédit que comme depuis 30 ans sa va pas volé bien haut.

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

Pour moi la meilleure recrue est Médina. on verra si ce sera le cas.

MU promet une montagne d’or à l’OL à une condition

on en demandera 50-60M

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Angers SCO
43111022
10
Rennes
43111-325
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

