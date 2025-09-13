« La haine que j’avais », Giroud n’a pas digéré l’épisode Benzema

Olivier Giroud s'est lancé un dernier défi en Ligue 1 du côté du LOSC. L'attaquant français veut profiter à fond de sa fin de carrière.

Le LOSC et Olivier Giroud ont commencé une histoire d'amour ces dernières semaines. Les Dogues voulaient compter sur l'expérience du champion du monde 2018 pour franchir un cap cette saison. L'ancien joueur de Chelsea ou encore d'Arsenal a faim et a d'ailleurs bien commencé la saison en Ligue 1. Olivier Giroud veut néanmoins prendre du plaisir. Il sait qu'il est en fin de carrière et ne veut pas avoir de regrets. L'attaquant tricolore en profite également pour revenir sur des épisodes qui l'auront marqué pendant son aventure dans le monde professionnel. Et Karim Benzema est concerné.

Giroud en avait gros sur le coeur

Lors d'une interview accordée au Média Carré, Olivier Giroud est en effet revenu sur le moment où le public français lui en avait voulu d'avoir été soi-disant préféré à Benzema en Bleus : « Quand on m’a cassé les pieds avec l’absence de Karim quand il n’était pas là en Équipe de France… c'était dur. Parce que des Français me reprochaient son absence alors que je n'avais rien demandé. J’avais été sifflé avant l’Euro 2016 : après mon but contre le Cameroun sur une superbe passe de Paul (Pogba), une partie du public de Nantes me siffle. La haine que j’avais là… Je ne comprenais pas l’injustice. Et trois jours après je mets un doublé à Metz ».

O. Giroud France • Âge 38 • Attaquant Ligue 1 Matchs 2 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 3 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Karim Benzema et Olivier Giroud ont donc tous les deux vécu des moments difficiles avec l'équipe de France, avec des destins finalement opposés. L'ancien de Montpellier est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, quand KB9 aura vécu un retour mitigé avec le groupe de Didier Deschamps. Mais il aura pris un Ballon d'Or bien mérité en 2022 grâce à une saison exceptionnelle avec le Real Madrid.