La DNCG lâche un peu l'OL, Michele Kang est soulagée

Ce jeudi après son passage devant le gendarme financier du football français, l’Olympique Lyonnais a été quand même puni par la DNCG.

S’il n’a pas été interdit de transferts, le club lyonnais a quand même vu sa masse salariale être encadrée, ce qui va obliger l’OL à ne pas augmenter ses dépenses en janvier prochain. Cet allégement des mesures d'encadrement est dû à une nette amélioration de la situation financière du club. De quoi soulager Michele Kang. « Nous sommes très fiers de la décision de la DNCG, qui souligne l'immense travail que nous avons accompli ces derniers mois. Grâce à la mobilisation de toutes et tous, l'OL poursuit son retour et nous avons hâte de vous retrouver à nos côtés au stade, ainsi que dans tout ce que nous entreprendrons ! », explique la présidente de l’OL dans un communiqué.

« L'Olympique Lyonnais se réjouit de la décision de la DNCG. Depuis plusieurs mois, la présidente Michele Kang, ainsi que l'ensemble des équipes, ont entrepris un profond travail de reconstruction du club. Aujourd'hui, la DNCG confirme que l'Olympique Lyonnais est sur la bonne voie et que le club est redevenu un acteur de confiance, capable de tenir ses engagements et de s'inscrire dans la durée. L’OL poursuivra son travail budgétaire, en étroit lien avec la DNCG », détaille le communiqué de l’OL, qui n’a même plus de garanties supplémentaires à présenter à la DNCG. Ce qui signifie que Lyon a clairement passé la plus dure des étapes dans la crise financière provoquée par John Textor.