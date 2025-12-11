EL : Déjà éliminé, Nice tombe encore plus bas

6e journée de l'Europa League :

Allianz Riviera.

OGC Nice - SC Braga 0-1.

But : Pau Victor (28e) pour Braga.

En pleine crise, le Gym n’a pas réussi à renverser la tendance contre Braga ce jeudi en début de soirée. À cause d’un but de Pau Victor en première période (28e), Nice enchaîne une 8e défaite de suite, la 6e en autant de journées de C3. Autant dire que les Aiglons confortent leur dernière place avec zéro point au compteur en étant d'ores et déjà éliminés de cette Europa.