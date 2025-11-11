ICONSPORT_276851_0096

« Tu penses que tu es Kylian Mbappé », Dayot Upamecano a peur

Equipe de France11 nov. , 10:40
parGuillaume Conte
1
Dayot Upamecano s'est longuement confié dans un entretien à L'Equipe ce mardi. Son évolution et son niveau de jeu sont au programme, pour un défenseur central qui compte bien rester à sa place.  
Très solide défenseur du Bayern Munich, Dayot Upamecano va beaucoup faire parler de lui dans les prochains mois. Il est perçu par Didier Deschamps comme un possible titulaire en équipe de France pour la prochaine Coupe du monde, même s’il y a beaucoup de monde à son poste. Il arrive aussi en fin de contrat au Bayern Munich, où une prolongation est évoquée mais très loin d’être signée.  Surtout que le PSG le suit, lui le natif d’Evreux comme un certain Ousmane Dembélé. 
Dans un long entretien à L’Equipe publié ce mardi et réalisé dimanche avant qu’il ne rejoigne l’équipe de France à Clairefontaine, Dayot Upamecano a en tout cas fait savoir ses très grandes ambitions, et mis en avant ses progrès pour un joueur qui était souvent accusé d’être irrégulier. 
Avec le recul, je sais que je fais partie des meilleurs
- Dayot Upamecano
« Avec le recul, je sais que je fais partie des meilleurs, comme William (Saliba) ou Ibou (Konaté) en équipe de France, ou Jonathan Tah et Kim Min-Jae au Bayern, qui relèvent la concurrence, ce que j'aime. Aujourd'hui, il y a plus de maturité dans mon jeu. Je suis un défenseur central, donc je dois mettre plus de voix. Les sautes de concentration que j'ai pu connaître dans le passé sont derrière moi », a fait savoir le joueur qui s’était révélé à Salzbourg puis à Leipzig dans la galaxie Red Bull. 
Désormais bien installé au Bayern et en équipe de France, Dayot Upamecano prend confiance, mais pas au point de tenter des gestes techniques dans la surface de réparation. Interrogé par le quotidien sportif sur sa volonté d’ajouter une touche de finesse dans son jeu défensif pour la relance, le joueur formé à Valenciennes a clairement botté en touche sur ce sujet et ne veut pas se faire gronder par ses entraineurs. 
« J'essaie de rester dans mon registre. (Si je tente un petit pont ?) Je préfère casser les lignes balle au pied. Que va dire le coach après ? (Il s'esclaffe.) Le lendemain, je vais me retrouver dans son bureau. Que ce soit le coach Kompany ou Deschamps, je sais ce qu'ils vont me dire : "Ah ça a marché mais qu'est-ce que tu as tenté là ? Tu penses que tu es Kylian Mbappé ?" Je préfère mettre un crochet, OK, mais le petit pont, c'est trop. Je ne suis pas d'accord (rires) », s’en est amusé le défenseur central qui compte bien rester dans son registre pour ses prochaines apparitions avec le Bayern Munich et l’équipe de France.  

Lire aussi

Tolisso et la France, Bertrand Latour se lâcheTolisso et la France, Bertrand Latour se lâche
OM : Robinio Vaz, la France prend un risque délirantOM : Robinio Vaz, la France prend un risque délirant
1
Articles Recommandés
le match de la france pas diffuse emmanuel macron bouleverse tf1 iconsport 227934 0331 376983
OM

Ronaldo à l'OM, Macron fait un appel du pied

ICONSPORT_275427_0144
OL

La terrible erreur de l’OL !

ICONSPORT_269653_0036
Equipe de France

France-Ukraine à Paris, la police surveille la Russie

ICONSPORT_276526_0259
OM

Dugarry et Riolo se déchainent contre l’OM

Fil Info

13:40
Ronaldo à l'OM, Macron fait un appel du pied
13:20
La terrible erreur de l’OL !
13:00
France-Ukraine à Paris, la police surveille la Russie
12:40
Dugarry et Riolo se déchainent contre l’OM
12:20
PSG : Barcola voulait souffler, la décision radicale de Luis Enrique
12:00
Elye Wahi, le plan B de l’OL en janvier !
11:40
L’Espagne en furie, l’énorme polémique Yamal
11:20
Transfert à 2 ME, l'OL a fait l'affaire du siècle
11:00
PSG : Luis Enrique a trouvé le défenseur parfait, le Barça l'adore

Derniers commentaires

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

Jérémiades et pleurnicheries.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Et Greg Roi me parle beaucoup de toi car tu es parvenu à lui faire avaler de belles couleuvres, rires.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

@Sweet Parce que vous avez pleuré tellement fort, nous parlons des actions litigieuses en faveur de Paris pour vous dire qu'il y a des erreurs d'arbitrage contre nous aussi. Nous n'en avons pas parlé avant, mais à force de vous voir vous plaindre nous en parlons.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Même s'il ne peut pas récupérer le ballon, il y a faute donc penalty. Mets-toi à jour concernant les lois du jeu, s'il y a faute dans la surface même loin du ballon c'est penalty. Et la DTA a seulement parlé des faits de jeu qui ont été mis en avant par les lyonnais. Si les parisiens avaient pleuré pour ces deux actions, elles auraient été évoquées aussi.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

@♦Joekidd Pour moi non, C'est mm Mayulu qui va sur Mata en changeant sa trajectoire pour récup le ballon qu'il ne peut pas d'ailleurs. Vous faites pareil que nous en sommes.... Vous pleurez sur des actions et c'est nous les ouins ouins...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading