« Tu penses que tu es Kylian Mbappé », Dayot Upamecano a peur

Dayot Upamecano s'est longuement confié dans un entretien à L'Equipe ce mardi. Son évolution et son niveau de jeu sont au programme, pour un défenseur central qui compte bien rester à sa place.

Très solide défenseur du Bayern Munich, Dayot Upamecano va beaucoup faire parler de lui dans les prochains mois. Il est perçu par Didier Deschamps comme un possible titulaire en équipe de France pour la prochaine Coupe du monde, même s’il y a beaucoup de monde à son poste. Il arrive aussi en fin de contrat au Bayern Munich, où une prolongation est évoquée mais très loin d’être signée. Surtout que le PSG le suit, lui le natif d’Evreux comme un certain Ousmane Dembélé.

Dans un long entretien à L’Equipe publié ce mardi et réalisé dimanche avant qu’il ne rejoigne l’équipe de France à Clairefontaine, Dayot Upamecano a en tout cas fait savoir ses très grandes ambitions, et mis en avant ses progrès pour un joueur qui était souvent accusé d’être irrégulier.

Avec le recul, je sais que je fais partie des meilleurs - Dayot Upamecano

« Avec le recul, je sais que je fais partie des meilleurs, comme William (Saliba) ou Ibou (Konaté) en équipe de France, ou Jonathan Tah et Kim Min-Jae au Bayern, qui relèvent la concurrence, ce que j'aime. Aujourd'hui, il y a plus de maturité dans mon jeu. Je suis un défenseur central, donc je dois mettre plus de voix. Les sautes de concentration que j'ai pu connaître dans le passé sont derrière moi », a fait savoir le joueur qui s’était révélé à Salzbourg puis à Leipzig dans la galaxie Red Bull.

Désormais bien installé au Bayern et en équipe de France, Dayot Upamecano prend confiance, mais pas au point de tenter des gestes techniques dans la surface de réparation. Interrogé par le quotidien sportif sur sa volonté d’ajouter une touche de finesse dans son jeu défensif pour la relance, le joueur formé à Valenciennes a clairement botté en touche sur ce sujet et ne veut pas se faire gronder par ses entraineurs.

« J'essaie de rester dans mon registre. (Si je tente un petit pont ?) Je préfère casser les lignes balle au pied. Que va dire le coach après ? (Il s'esclaffe.) Le lendemain, je vais me retrouver dans son bureau. Que ce soit le coach Kompany ou Deschamps, je sais ce qu'ils vont me dire : "Ah ça a marché mais qu'est-ce que tu as tenté là ? Tu penses que tu es Kylian Mbappé ?" Je préfère mettre un crochet, OK, mais le petit pont, c'est trop. Je ne suis pas d'accord (rires) », s’en est amusé le défenseur central qui compte bien rester dans son registre pour ses prochaines apparitions avec le Bayern Munich et l’équipe de France.