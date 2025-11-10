OM : Robinio Vaz, la France prend un risque délirant

Révélation offensive du début de saison de l'Olympique de Marseille, Robinio Vaz est promis à un très grand avenir, y compris international. Mais la pépite de l'OM peut encore changer d'avis.

C'est une évidence, Robinio Vaz a quelque chose en plus , au point de faire gronder de bonheur le Vélodrome lorsque Roberto De Zerbi le fait entrer en jeu, comme cela a été le cas samedi contre Brest au moment où le jeune attaquant a pris la place d'un Pierre-Emerick Aubamyeang dans le dur à la 79e minute. Pour de nombreux observateurs, le jeune joueur de 18 ans est l'avenir de l'Olympique de Marseille, même s'il y a quelques mois, la situation était tendue entre le joueur et le club phocéen, avant que finalement, il signe jusqu'en 2028 avec l'OM.

Le Sénégal se rapproche de Robinio Vaz

La Provence dément totalement ce lundi au moment où débute la dernière trêve internationale de l'année 2025. Même s'il y a un léger souci avec les U19 tricolores, cela ne va pas pousser l'avant-centre vers les Lions de la Teranga. Désormais, c'est surtout le dossier de sa nationalité sportive qui commence à intéresser. Car si le natif de Mantes-La-Jolie a joué avec les sélections françaises chez les jeunes, depuis quelques jours, il se dit qu'il pourrait finalement opter pour le Sénégal. En effet, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a indiqué avoir des discussions avec l'entourage de Robinio Vaz sur ce sujet. Une version des faits que

Nos confrères de la presse régionale affirment que du côté de l'Olympique de Marseille on a été sidéré par les propos de Pape Thiaw concernant la nationalité sportive de Robinio Vaz dont le passage vers l'équipe du Sénégal n'est pas du tout à l'ordre du jour. Cependant, le fait que le jeune attaquant de l'OM ne soit pas retenu par l'équipe de France U19 pour les trois matchs à venir contre les Iles Féroé, la Bulgarie et la Hongrie a tout de même pas choqué ce dernier. Pas de quoi en faire une affaire d'état, mais tout de même susciter des questions au moment où justement le Sénégal ouvre ses portes pour l'accueillir.