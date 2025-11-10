ICONSPORT_275095_0135
Corentin Tolisso

Tolisso et la France, Bertrand Latour se lâche

Equipe de France10 nov. , 13:40
parHadrien Rivayrand
Corentin Tolisso est revenu à un très haut niveau depuis quelques mois. Pour beaucoup de fans et observateurs, le milieu de terrain mériterait d'ailleurs de revenir en équipe de France.
L'OL a la chance de compter dans ses rangs un joueur de la trempe de Corentin Tolisso. Si beaucoup de bons joueurs ont dû quitter le navire l'été dernier lors du marché des transferts, l'ancien du Bayern Munich est resté dans le Rhône. Le joueur lyonnais affiche un niveau assez impressionnant et montre bien souvent la voie à ses jeunes coéquipiers. Pour beaucoup, Corentin Tolisso mériterait d'être récompensé d'un retour en équipe de France, surtout à quelques mois de la Coupe du monde en Amérique. C'est notamment l'avis de Bertrand Latour.

Tolisso avec les Bleus, ce n'est pas terminé ? 

Sur le plateau de Canal+, le journaliste a en effet milité pour un retour rapide de Tolisso avec les Bleus, sachant que dans le passé, même un joueur comme Karim Benzema avait eu le droit à une nouvelle chance : « Kanté ne remplace pas Tolisso. Tolisso joue 8, 10 ou faux numéro 9 maintenant. Ce n'est pas ce qui sera demandé à Kanté. (...) Le procès en conservatisme sur Deschamps est faux. (...) Il y a plein de nouveaux qui arrivent. Tolisso, c'est une interrogation. Il fait les frais des statuts. Corentin Tolisso aurait mérité d'être sélectionné en Équipe de France. (...) Le retour de Karim Benzema montre que Tolisso peut tout à fait revenir. C'est la preuve que Deschamps n'est fermé à rien. Personne ne pouvait imaginer que Benzema pouvait revenir. Et ça allait bien plus loin que le fait de jouer à Lyon au niveau du passif »

Corentin Tolisso va néanmoins pouvoir profiter de quelques jours de repos, lui qui n'a donc pas été sélectionné pour les deux prochaines rencontres de l'équipe de France. Mais il aurait tout intérêt à continuer d'évoluer à son plus haut niveau. Tout reste ouvert pour un groupe France qui manque de certitudes à certains postes. La concurrence est forte mais rien n'est fermé pour personne, même si Tolisso a raison d'avoir des doutes sur le sujet.
