Reprise du foot ? Fort Boyard gagne par KO

Dans : Coupe.

Avec le dernier assouplissement des mesures annoncé dimanche dernier par Emmanuel Macron, la France envisage enfin de reprendre le chemin des terrains de football.

Les négociations se finalisent en ce qui concerne les dates de la reprise de la saison. Les deux finales de Coupes nationales ouvriront le bal, pour officiellement clore l’exercice 2019-2020. Comme le souhaitait Noël Le Graët, la Coupe de France devrait marquer ce retour du football, même si les dates sont encore à définir. L’UEFA étant désireuse de connaitre les qualifiés européens avant le 3 août, tout a été avancé, et même encore un peu plus que prévu. En effet, c’est le vendredi 24 juillet que devrait avoir lieu le match entre le PSG et Saint-Etienne en Coupe de France, et le vendredi 31 juillet qu’aura ensuite lieu la finale de Coupe de la Ligue entre le PSG et l’OL affirme Le Parisien. Les rencontres n’auront donc pas lieu le samedi comme habituellement.

Il faut dire que France 2 diffuseur de l’épreuve et en position de force pour choisir la date en raison du report premier des matchs, ne veut pas faire de l’ombre à son émission vedette du coeur de l’été : Fort Boyard. Le tournage des épisodes a lieu en ce moment dans le Fort de Charente-Maritime, et ces rendez-vous estivaux du samedi soir sont souvent des cartons d’audience. Résultat, le football aura droit au prime du vendredi soir, ce qui ne semble pas poser de problème au niveau de la LFP et de la FFF. Reste à savoir si le public sera à nouveau accueilli, et si c’était le cas, des déplacements de supporters pourraient être autorisées. Le vendredi ne serait dès lors pas la meilleure option, mais la TV a fait son choix, et les plus optimistes pourront se dire que le football repartira ainsi avec 24 heures d’avance.