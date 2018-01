Rennes-PSG sur un player payant à 10 euros, Eurosport se paye une polémique XXL

Dans : Coupe, Coupe de France, Rennes, PSG.

Après le tirage au sort des 32es de finale de Coupe de France, la confrontation 100 % Ligue 1 entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain avait principalement retenu l’attention.

C’est pourquoi la Fédération Française de Football avait rapidement annoncé la diffusion de cette rencontre dimanche 7 à 21h sur Eurosport. Sauf que le diffuseur officiel de la compétition en a décidé autrement. En dévoilant le programme de ce week-end spécial Coupe de France, la chaîne a annoncé que ce Rennes-PSG faisait partie des 15 matchs non diffusés à la télévision ! Pour avoir accès à cette affiche et aux 14 autres parties évoquées, il faudra passer par « Eurosport Player », le lecteur en ligne du diffuseur qui n’est pas gratuit.

Si vous êtes déjà abonnés, ça ne changera pas grand-chose. Dans le cas contraire, il vous faudra débourser 9,99€ pour un mois d’abonnement ! Sinon, il faudra attendre la diffusion de Rennes-PSG en différé à 23h30 sur Eurosport 2, juste après la rediffusion de la Coupe du monde de Biathlon… A noter que d’autres 32es de finale seront disponibles en multiplex sur Eurosport 2, chaîne qui diffusera également Nancy-Lyon samedi (21h) et Marseille-Valenciennes dimanche (14h15). D'ores et déjà, les fans parisiens et rennais, et ceux qui pensaient allumer leur télé pour voir le match dimanche soir, ont fait part de leur vif mécontentement sur les réseaux sociaux. Il faut dire que l'addition commence à être salée pour ceux qui veulent suivre tout le football cette saison.