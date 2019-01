Pierre Ménès avait tort, Guingamp et Strasbourg l’ont convaincu

Dans : Coupe de la Ligue, RCSA, EAG.

Tombeurs de l’AS Monaco et des Girondins de Bordeaux en demi-finales, Guingamp et Strasbourg sont donc les finalistes de la Coupe de la Ligue.

Une affiche inattendue qui risque de ne pas plaire à tout le monde, notamment aux détracteurs de cette compétition. Car à l’image du président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas, beaucoup considèrent que ce tournoi ne sert qu’à alourdir le calendrier des pensionnaires de Ligue 1. C’était aussi l’avis de Pierre Ménès, jusqu’à cette semaine et les émotions procurées par les demies au Roudourou et à la Meinau.

« Je voudrais d'abord faire, non pas un mea culpa, mais une remise en question. Tout le monde sait que je ne suis pas un grand fan de la Coupe de la Ligue. Mais quand je vois la joie des Guingampais et l’ambiance invraisemblable à la Meinau lors des demi-finales, je me dis que les supporters eux, ont choisi : ils aiment cette compétition », a reconnu le consultant de Canal+ sur son blog. Apparemment, la Coupe de la Ligue ne plaît qu’aux équipes toujours en lice…