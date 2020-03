Coronavirus : La finale de la Coupe de la Ligue PSG-Lyon reportée !

Dans : Coupe de la Ligue, OL, PSG.

Réunie ce mercredi, la LFP a décidé de reporter la finale de la Coupe de la Ligue entre Paris et Lyon initialement prévue le 4 avril au Stade de France.

Compte tenu de la décision prise par les autorités d’interdire jusqu’au 15 avril les manifestations qui réunissent plus de 1.000 personnes, le bureau de la Ligue de Football Professionnel avait deux solutions pour la finale de la Coupe de la Ligue prévue le samedi 4 avril au Stade de France. Soit ce match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais se jouait à huis clos, soit il fallait le reporter à une date ultérieure en espérant que d’ici là des nouvelles positives interviennent dans la lutte contre le coronavirus.

Et selon Le Parisien, la LFP a penché vers la deuxième solution afin que la dernière finale de l'histoire de la Coupe de la Ligue se déroule avec les supporters des deux clubs. Et cela même si pour l’instant aucune date n’a été choisie pour reprogrammer cette finale. Dans le même temps, les matchs de Ligue 1 Lyon-Nîmes et PSG-Metz, qui avaient été décalés au 22 avril en raison de cette rencontre Paris-Lyon devraient revenir à la date initiale, le 5 avril et donc se jouer à huis clos. Il est évident que le calendrier de cette fin de saison risque d'être chamboulé par toutes ces modifications devenues indispensables.