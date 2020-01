CdL : Lyon revient en finale après six ans d'attente

Dans : Coupe de la Ligue.

Lyon bat Lille 2-2 (4-3 tab)

Buts pour Lyon : Dembele (17e), Aouar (85e)

Buts pour Lille : Renato Sanches (13e), Rémy (91e sp)

Avec une place en finale de la Coupe de la Ligue en jeu, Lyon et Lille se sont livrés une bataille jusqu’au bout, avec un sacré rebondissement qui a failli être fatal à l'OL.

En effet, Dembélé avait répondu sur un pénalty logique à l’ouverture du score de Renato Sanches. Après cela, Aouar pensait bien avoir fait la différence avec un tir dont il a le secret à la 85e minute. Mais à l’entrée des arrêts de jeu, M. Millot sifflait un pénalty très sévère contre l’OL pour une prétendue faute de Rafael, confirmée par la VAR à la surprise générale. Rémy égalisait d’une Panenka, et il fallait finalement la séance de tirs au but pour départager les deux équipes. A ce petit jeu, Lyon se montait impeccable tandis que Renato Sanches et Bamba échouaient. De quoi qualifier l’OL pour la finale de la Coupe de la Ligue, face au PSG ou à Reims. Réponse ce mercredi soir.