Cpe Ligue : Union sacrée décrétée entre le PSG et l'OL

Dans : Coupe de la Ligue.

Pour ralentir au maximum la propagation du coronavirus sur le territoire national, tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits en France jusqu’au 15 avril. Par conséquent, la finale de la Coupe de la Ligue, programmée le 4 avril, entre l’OL et le PSG est impactée.

Mais selon les informations obtenues par RMC Sport, il est tout simplement impensable pour l’Olympique Lyonnais et pour le Paris Saint-Germain de jouer un tel choc dans un Stade de France totalement vide. C’est ainsi que selon le média, le report de ce match va être étudié mercredi au sein du bureau de la Ligue, et pourrait être officiellement validé dans les heures qui suivent.

Que ce soit dans le camp de l’Olympique Lyonnais ou dans celui du Paris Saint-Germain, on estime qu’il serait totalement incongru de disputer une finale de coupe nationale, dans une enceinte mythique comme celle du Stade de France, à huis clos. C’est ainsi que selon plusieurs sources concordantes, au Paris SG et à l’OL, on a bon espoir que cette rencontre soit reportée à une date ultérieure en fin de saison afin de pouvoir profiter de cette finale en présence des supporters des deux camps. Pour l’heure, il n’y a en revanche aucune discussion concernant la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Etienne puisque ce match a été programmé au 25 avril 2020, soit après la date du 15 avril, jusqu’à laquelle les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits sur le territoire national français. Pour le moment…