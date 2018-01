Cpe Ligue : Monaco s'offre le derby, grâce à sa défense

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, Monaco, OGCN.

Dans un derby qui a tenu ses promesses en quart de finale de la Coupe de la Ligue, Monaco s’est imposé 1-2 à Nice grâce à son abnégation défensive pour une fois.

Les Aiglons ont nettement dominé cette rencontre, mais n’ont trouvé la faille qu’une seule fois, avec l’égalisation de Pléa sur une ouverture de Saint-Maximin (1-1, 19e). Avant cela, Lemar avait ouvert le score d’une tête au second poteau d’entrée de jeu (0-1, 3e), et Diakhaby avait lui inscrit le but vainqueur d’une belle reprise taclée en demi-volée (1-2, 37e). Ensuite, l’ASM a beaucoup subi mais a tenu jusqu’au bout, notamment grâce à la maladresse de Lees-Melou, qui a manqué un but tout fait de la tête en seconde période. Monaco valide donc son billet pour les demi-finales, et attend désormais de connaître ce mercredi son futur adversaire.