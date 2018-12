CdL : Le PSG passe dans un match plus chaud que prévu

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, PSG.

Belle opposition de la part d’Orléans, formation de Ligue 2, qui a tout donné pour essayer de renverser le PSG, mais s’incline finalement 2-1. Sur un terrain difficile, Paris valide ainsi son billet pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, en attendant les autres matchs ce mercredi.

Thomas Tuchel avait procédé à un gros turn-over pour cette rencontre, et cela débouchait sur une première période dominée stérilement par le PSG. Juste avant la pause, sur un bon service de Di Maria, Cavani ouvrait le score d’un petit lob bien dosé (0-1, 41e). Mais cela ne décantait pas la situation face à une équipe du Loiret bien en place, et qui piquait quand il le fallait. La preuve avec cette récupération sur un ballon perdu par Nkunku, et qui permettait à Lopy de marquer d’un tir lointain à ras du poteau (1-1, 69e).

Forcément, le PSG se pressait pour finir le travail avant les tirs au but, et Diaby, nouvel entrant, y parvenait grâce à une accélération tonitruante dans la surface et une frappe du droit de près (1-2, 81e). La fin de match était épique, avec une grosse pression de la part des pensionnaires de Ligue 2, qui manquaient le coche dans les derniers instants, alors que le contre final mené par Mbappé était sauvé sur sa ligne par un défenseur. Un vrai match de coupe avec un vainqueur parisien qui a doublement souffert, puisque Di Maria et Areola sont sortis sur blessure.