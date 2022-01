Vannes - PSG : Quelle heure et quelle chaîne pour voir ce match ?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Tenant du titre, le Paris Saint-Germain poursuivra son aventure en Coupe de France face à Vannes lors des 16es de finale.

Quelle heure pour regarder Vannes - PSG ?

Si la plupart des matchs de ce premier week-end foot de l’année 2022 se joueront dimanche, ce Vannes - PSG se disputera le lundi 3 janvier à 21h10. Cette rencontre se jouera au Stade de la Rabine à Vannes devant 5 000 spectateurs, suivant la mise en place des nouvelles jauges dans les stades.

Sur quelle chaîne suivre Vannes - PSG ?

Cette rencontre sera l’affiche des 16es de finale de la Coupe de France, vu que France 3 a décidé de co-diffuser cette rencontre avec Eurosport 2. Preuve que ce Vannes - PSG vaudra le détour lundi soir, avant un alléchant derby du Nord entre Lens et Lille mardi.

La compo probable du PSG contre Vannes :

Le PSG sera privé de plusieurs joueurs à cause du Covid. Avant le dernier match de L1, Thilo Kehrer et Eric Junior Dina Ebimbe avaient été contrôlés positifs, mais ce sont notamment Juan Bernat et Lionel Messi qui ont été touchés à la reprise. Mauricio Pochettino devra aussi faire sans Neymar, Draxler ou Kurzawa, encore à l’infirmerie. Par contre, le PSG va récupérer Kylian Mbappé, suspendu face à Lorient avant la trêve. Il reste à savoir si l'entraineur parisien titularisera les Sud-Américains encore disponibles, et revenus plus tardivement de vacances.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Wijnaldum, Gueye, Herrera - Di Maria, Icardi, Mbappé.