PSG-ASSE : Tacle assassin, bagarre, carton rouge, le foot français a repris

La finale de la Coupe de France a marqué le retour du football en France et l’image est assez déplorable malheureusement.

D’entrée de jeu, des Stéphanois très agressifs sont tombés sur Neymar. Alors qu’ils étaient très bien en place dans le jeu, et avaient même trouvé le poteau, les Verts se sont retrouvés menés après un but de Neymar, qui avait bien suivi un exploit de Mbappé. L’international français n’a pas pu aller beaucoup plus loin, fauché en plein vol par un tacle dangereux et mal maitrisé de Loïc Perrin. Cela a débouché sur une bagarre générale, une flopée de cartons jaunes, y compris pour Marco Verratti qui était sur le banc de touche.

Et pour finir, un rouge logique pour le capitaine stéphanois. Quelques minutes après Kehrer, touché à la hanche, Mbappé a aussi quitté le terrain sur blessure, remplacé par Sarabia. Cela a ensuite continué avec de nouveaux cartons jaunes, notamment pour Camara sur Paredes qui a mis Tuchel en furie. Une image pas forcément grandiose pour cette finale de Coupe de France, surtout si le PSG devait se priver pour plusieurs semaines de Mbappé, dont la cheville a tourné.