La FFF crache encore sur Marseille et le Vélodrome

Par Guillaume Conte

La FFF n'est pas chaude du tout à l'idée de voir Marseille accueillir la finale de la Coupe de France, alors que le Vélodrome est le seul à l'heure actuelle à remplir tous les critères.

En raison des Jeux Olympiques, le Stade de France ne sera pas utilisé pour la finale de la Coupe de France de football. Ce sera une première au XXIe siècle tant l’enceinte de Saint-Denis était le lieu de la fête du football tricolore depuis 1998 et son inauguration. Résultat, la Fédération Française de Football a annoncé les grandes lignes pour savoir qui allait organiser la finale. Elle devra avoir lieu sur terrain neutre, c’est à dire qu’il ne sera pas envisageable de la disputer dans le stade de l’un des deux futurs finalistes. Ce qui peut très bien se comprendre. Autre demande, l’enceinte devra contenir au moins 50.000 places, pour que chaque finaliste puisse être copieusement soutenu. Résultat, trois stades sont concernés, et ont fait la demande officielle de recevoir la finale. Il s’agit de Lille, de Lyon et de Marseille.

Le Vélodrome une nouvelle fois zappé par la FFF ?

A priori, le Stade Vélodrome possède un gros avantage puisque l’OM n’est plus en course et qu’il n’y a donc aucun risque de présence du club en finale. En revanche, Lille et Lyon sont encore en lice, et se rencontrent même cette semaine. Mais pourtant, selon les indiscrétions du Parisien, la FFF ne penche pas vraiment pour aller jouer la finale de la Coupe de France à Marseille. La raison de la sécurité est évoqué, notamment en raison des incidents éventuels en cas de présence de l’OL ou du PSG en finale. Les déplacements de ces deux clubs pour les matchs contre l’OM ont toujours été compliqués, et venir pour une finale nationale avec un trophée au bout, et donc potentiellement plusieurs milliers de supporters lyonnais ou parisiens dans la cité provençale, inquiète beaucoup les autorités.

Résultat, la FFF penche pour organiser la finale de la Coupe de France à Lille ou à Lyon, en fonction du résultat du 1/8e de finale de mercredi. Marseille peut se sentir une nouvelle fois floué par l’instance fédérale, alors que les élus marseillais s’étaient déjà plaints que le match de prestige entre la France et l’Allemagne du mois de mars prochain soit passé du Vélodrome au Groupama Stadium de façon étonnante à leurs yeux. Résultat, le stade du Boulevard Michelet sera le théâtre de France-Chili, ce qui fait beaucoup moins rêver.