CdF : Un Gouiri royal envoie Nice en finale !

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, Demi-finale

Allianz Riviera

Nice-Versailles 2-0

Buts : Gouiri (48e), Dolberg (73e) pour Nice.

Nice a fait plier les amateurs de Versailles (N2) 2-0 en demi-finale de la coupe de France. Très appliqués et dominateurs, les Aiglons verront le stade de France.

Largement favori avec en plus l’avantage de recevoir dans son stade, l’OGC Nice dominait les débats. Les Aiglons faisaient le siège de la surface d’une équipe versaillaise très disciplinée. Thuram passait pas loin d’ouvrir le score avec une tête sur corner qui frôlait la barre adverse. C’était toutefois l’une des rares occasions franches d’une équipe niçoise gênée par la solidité adverse. La domination était stérile et les tentatives étaient trop molles pour inquiéter Delaunay à l’image de Stengs (35e) ou de Thuram (43e). Les Niçois regagnaient les vestiaires sous les sifflets avec cette décevante copie rendue.

Après la pause, Nice n’allait pas tarder à se faire pardonner. Gouiri mettait en danger la défense francilienne avec une première frappe contrée par Akueson avant de trouver la faille une minute plus tard. Bien servi par Lotomba, l’ancien lyonnais envoyait une reprise en pleine lucarne. La suite était plus facile à gérer pour les hommes de Christophe Galtier. Faiblement inquiétés par les Versaillais, ils continuaient de dominer avec un Gouiri intenable. Après un festival dans la défense du club de N2, il servait Dolberg seul dans la surface qui tuait le peu de suspense restant. Fort logiquement et sans souci, Nice valide donc son ticket pour la finale de la Coupe de France, la première depuis 1997. Son adversaire sera connu ce mercredi avec la seconde demi entre Nantes et Monaco.