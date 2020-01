CdF : Strasbourg et Saint-Etienne, hiérarchie respectée

Dans : Coupe de France.

Pas de mauvaise surprise pour les clubs de Ligue 1 ce samedi, puisqu’ils sont tous passés face à des équipes de hiérarchie inférieure.

Non sans mal parfois. En déplacement à Angoulême, Strasbourg s’est fait peur face au départ canon des pensionnaires de N2, qui ont ouvert le score. Mais ensuite, le Racing a accéléré avec quatre buts en neuf minutes avant la pause, pour une victoire finale 5-1. Saint-Etienne a été mené à deux reprises face au Paris FC, mais a finalement réussi à s’imposer 3-2 grâce à un but victorieux de Debuchy, et rejoint ainsi Marseille, Nice et Lille, qualifiés avant cela.