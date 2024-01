CdF ‍: Saint-Priest, la folle sensation de la Coupe ‍!

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

Saint-Priest fait l'exploit de ces 16e de finale, mais Rouen et Sochaux ont aussi frappé fort en sortant des équipes de Ligue 1, dont le tenant du titre toulousain.

Petit Poucet avant ce tour, Saint-Priest recevait Romorantin, qui évoluait en National 2, soit une division au-dessus. Pas un problème pour le club de la banlieue lyonnaise, qui a fait exploser son adversaire dans un match à sens unique, pour une victoire finale 4-1. Les Rhodaniens ont pris rendez-vous avec les 1/8e de finale de la Coupe de France, où ils seront forcément de très loin la surprise de cette compétition.

Dans le choc de Ligue 1, il n’y a pas non plus eu de suspense puisque Strasbourg s’est imposé 3-1 à Clermont. La logique a été respectée avec les qualifications du Havre à Châteauroux (1-0), et de Lille au Racing CF sur le même score de 1-0.

Deux autres matchs beaucoup plus fous ont eu lieu ce dimanche. Le tenant du titre Toulouse a été longtemps mené par Rouen, mais a accroché les tirs au but sur une réalisation de Nicolaisen à la 92e minute. Ce score de 3-3 a permis aux deux équipes d’en découdre dans la séance fatidique, ce qui a provoqué aussi une incroyable série. Les 11 premiers tireurs de chaque équipe ont réussi leur tentative, avant que le 12e homme, celui qui avait réussi sa première tentative, n'offre la victoire pour Rouen en raison de l'échec de Suazo.

Même tension à Sochaux, où Reims a aussi égalisé à la dernière seconde pour obtenir le 2-2 et aller chercher les tirs au but. Mais cela n’a pas suffi à inverser la tendance, et Sochaux a créé la sensation en s’imposant lors de la séance dans un stade Bonal qui a revit comme à ses plus belles heures.

Vendredi 19 janvier

20h45 : Bergerac (N2) - Olympique Lyonnais (L1) 1-2

Samedi 20 janvier

17h30 : Rodez (L2) - AS Monaco (L1) 1-3

FC Nantes (L1) - Laval (L2) 0-1

Bordeaux (L2) - Nice (L1) 2-3

Le Puy (N2) - Dunkerque (L2) 2-1

Trélissac (N2) - Brest (L1) 1-2

Valenciennes (L2) - Paris FC (L2) 2-1

20h45 : Orléans (Nat) - PSG (L1) 1-4

Dimanche 21 janvier

17h30 : Racing CF (N2) - Lille (L1) 0-1

Châteauroux (Nat) - Le Havre (L1) 0-1

Rouen (Nat) - Toulouse (L1) 3-3 (12-11 tab)

Clermont (L1) - Strasbourg (L1) 1-3

Sochaux (Nat) - Reims (L1) 2-2 (5-4 tab)

Saint-Priest (N3) - Romorantin (N2) 4-1