CdF ‍: Qualification historique du LOSC (12-0)

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

Opposée aux amateurs martiniquais du Golden Lion, l'équipe de Lille s'est qualifiée sur un score historique de 12 à 0 pour les 16es de finale de la Coupe de France.

C'était une rencontre dont l'issue ne faisait pas réellement le moindre doute, mais le LOSC a pris son adversaire au sérieux et c'est sur le score de 12 à 0 que la formation nordiste a éliminé les amateurs venus de Martinique. Un score pas si anodin que cela puisque s'il s'agit tout simplement de la plus grosse victoire de la longue histoire de Lille. Comme le fait remarquer le compte spécialisé Opta, la formation de Paulo Fonseca égale aussi la plus large victoire d'un club en Coupe de France à partir des 32es de finale depuis l'après-guerre (12-0 pour Valenciennes v Papeete en février 1979).