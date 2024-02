CdF ‍: Orban et Cherki envoient l'OL en quarts ‍!

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, huitième de finale

Groupama Stadium

OL-LOSC 2-1

Buts : Orban (40e), Cherki (47e) pour l’OL ; Alexsandro (53e) pour le LOSC

Malgré une équipe remaniée par Pierre Sage, l'OL a dominé Lille 2-1 en huitièmes de finale de la coupe de France. Orban a marqué son premier but à Lyon et Cherki s'est relancé.

Avec Lacazette, Matic, Lopes et Nuamah sur le banc au coup d'envoi, les supporters lyonnais avaient peur que l'OL galvaude la coupe de France. Il n'en fut rien. En effet, le onze remanié aligné par Pierre Sage mettait beaucoup d'intensité en première période. Fofana prenait de vitesse la défense nordiste et servait Orban qui butait sur Chevalier (8e). Le pressing lyonnais permettait ensuite à Tolisso de solliciter Chevalier (12e). Orban chauffait encore les gants du portier du LOSC (25e) avant de le tromper enfin. Le Nigérian gagnait son duel à l'épaule avec Yoro avant de battre Chevalier d'un piqué pour son premier but lyonnais. Juste avant le repos, l'OL avait chaud quand David envoyait le ballon au-dessus alors qu'il avait été parfaitement trouvé par Ounas dans l'axe.

47' 𝗥𝗔𝗬𝗔𝗔𝗔𝗔𝗡 👊



Rayan Cherki est à l'affût dans la surface et récupère le ballon pour fusiller le gardien lillois ! 💥



ALLEZ !



2-0 #OLLOSC pic.twitter.com/GvoqhZ5t6e — Olympique Lyonnais (@OL) February 7, 2024

Juste après la pause, l'OL se donnait de l'air. Cherki se faufilait entre trois défenseurs lillois avant de fusiller Chevalier à bout portant. L'OL ne gardait pas longtemps cet avantage de deux buts. Sur un coup-franc de Zhegrova, Alexsandro trompait Perri de la tête. Derrière, Lille poussait pour revenir mais c'est pourtant l'OL qui avait les meilleures occasions. Orban et Tolisso notamment sollicitaient Lucas Chevalier, très performant ce soir. L'OL tenait sans trembler son avantage et l'emportait 2-1 face au LOSC. L'OL est en quart de finale de la coupe de France et peut encore rêver d'Europe malgré son mauvais classement en Ligue 1.