CdF : Nantes se fait très peur, Lille et Auxerre assurent

Lors des premiers matchs de la journée en Coupe de France, Nantes a dû attendre la séance de tirs au but pour faire la différence contre les amateurs de Thaon, alors que Lille et Auxerre se sont tranquillement qualifiés pour les huitièmes de finale.

Tenant du titre, le FC Nantes est difficilement venu à bout de Thaon-les-Vosges (N3) aux tirs au but (0-0, 4-2 tab). Malgré le fait que les Canaris n’ont pas réussi à trouver la faille dans le temps réglementaire, les hommes d’Antoine Kombouaré ont finalement fait respecter la hiérarchie grâce à un arrêt de Descamps et à un tir au but victorieux de Mohamed.

Qualifiés.



À l'issue d'une séance de tirs au but (2-4), nos Jaune et Vert obtiennent leur ticket pour le prochain tour.

Concernant les autres clubs de Ligue 1, pas de souci pour le LOSC, qui a dominé Pau (L2) 2-0 grâce notamment à Angel Gomes (79e). De son côté, Auxerre n’a fait qu’une bouchée du club de L2 de Niort (4-0), avec un doublé de Perrin (39e, 67e), plus des réalisations de Da Costa (43e) et Abline (64e).

Victoiiiiiiire 2 à 0 !



Direction les huitièmes de finale de Coupe de France pour les Dogues 🔥

Dans les deux autres rencontres de 18h30, les tirs au but ont offert des tickets à Annecy (L2), vainqueur de la N2 de Belfort (1-1, 4-3 tab), et à Vierzon (N2), le nouveau Petit Poucet ayant dominé Le Puy-en-Velay (National) à l’extérieur (0-1, 5-3 tab).