CdF ‍: Le programme TV des 16e de finale

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

Au lendemain du tirage au sort des 16e de finale, la FFF a officialisé le programme des matchs qui s’étendront du vendredi 19 janvier au dimanche 21 janvier, si le temps le permet bien sûr.

Cela débutera avec le match entre Bergerac et l’Olympique Lyonnais, vendredi soir donc sur BeIN Sports à 20h45. La chaine qatarie retransmettra l’ensemble des rencontres, avec un samedi chargé avec Nantes-Laval en ouverture et Orléans-PSG en clôture. Enfin le dimanche, l’affiche entre Rennes et Marseille fermera le bal, dans une rencontre également diffusée sur France 3. A noter que le tirage au sort des 1/8e de finale de la Coupe de France aura lieu le dimanche à 20h00 sur les antennes de la chaine sportive.

Vendredi 19 janvier

20 h 45 : Bergerac (N2) – Olympique Lyonnais (L1), beIN Sports

Samedi 20 janvier

14 h 30 : FC Nantes (L1) – Stade lavallois (L2), beIN Sports

Multiplex 17 h 30 : Girondins de Bordeaux (L2) – OGC Nice (L1) / Le Puy Foot (N2) – Dunkerque (L2) / Entente Feignies Aulnoye (N2) – Montpellier (L1) / Valenciennes (L2) – Paris FC (L2) / Rodez (L2) – AS Monaco (L1) / Trélissac FC (N2) – Stade Brestois (L1), tous sur beIN Sports

20 h 45 : US Orléans (Nat) – Paris Saint-Germain (L1), beIN Sports

Dimanche 21 janvier

Multiplex 17 h 30 : Clermont Foot (L1) – Strasbourg (L1) / Rouen (Nat) – Toulouse (L1) / Racing CFF (N2) – Lille (L1) / Sochaux (Nat) – Stade de Reims (L1) / Châteauroux (Nat) – Le Havre (L1) / AS Saint-Priest (N3) – SO Romorantin (N2), tous sur beIN Sports

20 h 45 : Stade Rennais (L1) – Olympique de Marseille (L1), beIN Sports et France 3