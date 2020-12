CdF: Le Graët dément Castex et ressuscite la Coupe de France

Dans : Coupe de France.

Réagissant aux propos du Premier Ministre concernant la Coupe de France de Football, le président de la FFF a démenti que l'annulation de l'édition 2020-2021 soit acquise.

Invité de BFM ce mercredi matin, Jean Castex a été flou lorsque le sujet du football en France a été évoqué, mais le Premier Ministre a finalement indiqué que pour la Coupe de France cette année « c’était mort ». Une annonce qui a évidemment fait du bruit, mais qui a vite été démentie par Noël Le Graët. Le président de la Fédération Française de Football a très clairement pris le contrepied de Jean Castex en indiquant qu’aucune décision finale n’était prise et que bien au contraire il était relativement optimiste sur ce thème. Malgré un calendrier qui devient de plus en plus serré, Noël Le Graët veut encore croire au miracle pour l’épreuve reine du football français.

Répondant au Parisien, le patron de la FFF a affiché la couleur. « Quelle annulation ? Mais ce n'est pas cuit pour la Coupe de France ! De toute façon, en ce moment, cela change tous les jours. Ce qu'on annonce ce matin n'a rien à voir avec ce qui a été évoqué deux jours plus tôt. Cela change tous les jours. Il y a des solutions possibles. Pour moi, la Coupe de France aura lieu. Après, évidemment, plus on attend, plus cela devient compliqué. Mais pas impossible. On peut tenir jusqu'au 30 janvier. Après, si je le dis trop fort, on va me demander d'attendre jusque-là (sourire). Je crois vraiment qu'on peut trouver des solutions pour s'adapter. Nous réussirons à nous débrouiller et à trouver une formule. (Ironique) Mais n'hésitez pas à me rappeler plus tard car cela change tous les jours en ce moment. Mais je le répète, pour moi c'est très clair : la Coupe de France aura lieu cette année. C'est sûr », prévient Noël Le Graët malgré l’annonce du Premier Ministre, laquelle il faut bien l’avouer semblait totalement confuse, le sujet « football » n’étant pas le plus maitrisé par Jean Castex.