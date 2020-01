CdF : L'OM s'exfiltre du piège de Trélissac !

Dans : Coupe de France.

Trélissac – OM : 1-1 (2 tab à 4)

Buts : Diaby (1ère) pour Trélissac ; Payet (20e) pour l’OM

Au terme d’un match plus compliqué que prévu, l’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France contre Trélissac (1-1, 2 tab à 4).

L’affaire démarrait très difficilement pour les hommes d’André Villas-Boas puisque Diaby ouvrait le score dès la première minute de jeu, profitant d’une bourde de relance de Pelé pour ouvrir la marque. Heureusement, l’OM pouvait compter, comme en 2019, sur un grand Dimitri Payet. L’international français lobait le gardien de Trélissac pour égaliser au milieu de la seconde période. En revanche, la suite des événements était plus délicate pour Marseille, qui peinait pour se créer des occasions et était réduit à dix en fin de match après l’expulsion de Sakaï. Tout allait finalement se régler lors de la séance des tirs aux buts et à ce jeu-là, c’est Marseille qui l’emportait grâce à deux arrêts de Pelé et grâce aux buts de Payet, Strootman, Rongier et Perrin. Ce fût dur, mais l’OM verra bien les 16es de finale de la Coupe de France.