CdF : L'exploit pour Belfort, neuf buts à Angers-Rennes

Dans : Coupe de France.

Les premiers huitièmes de finale de la Coupe de France ont donné lieu à des rencontres folles. Avec en point d’orgue la qualification de Belfort face à Montpellier aux tirs au but.

Rennes est toujours en course pour conserver son titre à l’issue de sa victoire 5-4 sur le terrain d’Angers. Les Bretons ont toujours fait la course en tête, avant de se faire rejoindre à chaque fois par le SCO. Le dernier but de Gelin, ajouté au doublé de Niang, a envoyé le Stade Rennais en quarts de finale.



Suspense total aussi à Lyon, où Limonest, qui évolue en N3, a tenu tête à Dijon. Mais les joueurs rhodaniens ont fini par craquer à la 120e minute, sur un but de Mavididi qui a bien évidemment terrassé les amateurs, qui se trouvaient à quelques secondes des tirs au but (2-1 ap).



Les tirs au but, ils étaient pour Belfort - Montpellier. La formation de Ligue 1 avait évité la défaite à la dernière seconde du temps réglementaire, Rulli se sacrifiant en arrêtant une contre-attaque de la main en dehors de sa surface, empêchant l’équipe de N2 de marquer un but tout fait (94e). Lors des tirs au but, Belfort parvenait à s’imposer 6-5 dans un stade en fusion, pour valider son billet dans le Top8 de la Coupe de France.