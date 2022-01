CdF : Bulka et Nice éliminent un triste PSG

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

1/8e de finale de la Coupe de France

Parc des Princes

Nice bat PSG : 0-0 (6 tirs au but à 5)

0-0

Le PSG ne remportera pas une quatorzième Coupe de France, puisque Nice s'est imposé au Parc des Princes aux tirs au but (0-0, 6 tab à 5).

Dans un match totalement ennuyeux, le PSG et l'OGC Nice n'ont pas montré grand-chose ce lundi soir en huitième de finale de la Coupe de France, même si les dernières minutes ont été plus trépidantes, l'entrée de Mbappé à la place du fantomatique Icardi relançant Paris. Sans surprise, on s'est donc retrouvé aux tirs au but avec d'un côté Donnarumma, spécialiste du genre et de l'autre, Bulka, gardien de but prêté par le PSG à Nice. Dans cet exercice, c'est Paredes qui échouait le premier face à son ancien coéquipier, mais Delort butait lui aussitôt sur le portier italien. Et c'est Simons qui ratait le tir au but qu'il ne fallait pas, permettant à Nice de se qualifier en éliminant une formation parisienne qui ne méritait guère mieux. Le 9 février prochain, Nice affrontera l'Olympique de Marseille dans un quart de finale qui s'annonce explosif.