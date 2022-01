CdF : Ben Yedder envoie Monaco en quarts

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Huitième de finale de la Coupe de France :

Stade Bollaert-Delelis.

RC Lens – AS Monaco : 2-4.

Buts : Saïd (45e) et Kalimuendo (53e) pour Lens ; Ben Yedder (18e, 88e), Jean Lucas (27e), Diop (29e) pour Monaco.

Au terme d’un match complètement fou, l’AS Monaco a dominé le RC Lens grâce notamment à un doublé de Wissam Ben Yedder (4-2).

Monaco pensait avoir fait le plus dur en plantant trois buts lors de la première demi-heure de jeu grâce à Ben Yedder (18e), Jean Lucas (27e) et Diop (29e). Mais c’était sans compter sur Lens, qui voulait chuter les armes à la main. Avec des buts de Saïd avant la mi-temps (45e) et de Kalimuendo juste au retour des vestiaires (53e), le RCL de Franck Haise faisait douter l’ASM. Mais au final, l’équipe de Philippe Clement tenait bon jusqu’au bout, vu que Ben Yedder tuait tout suspense en marquant un doublé en toute fin de rencontre (88e).

Avec ce joli succès dans le Nord (4-2), Monaco valide donc son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France. Le club de la Principauté connaîtra son futur adversaire lundi soir lors du tirage au sort, qui sera effectué sur France 3 en marge du dernier huitième entre le PSG et Nice.