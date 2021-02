CdF : A Caen, Paris passe, Neymar casse

Dans : Coupe de France.

SM Caen - Paris SG 0-1

But pour le PSG : Kean (49e)

Largement remanié, le PSG s’est imposé sans faire le spectacle à Caen (0-1), pour valider son billet pour les 16e de finale de la Coupe de France.

Si le contenu n’est pas extraordinaire, à l’image de cette domination souvent stérile et d’un Neymar bien cadenassé, l’information importante de cette rencontre restera la sortie sur blessure du Brésilien, parti vers les vestiaire en seconde période en se tenant les adducteurs. Pour le reste, le numéro 10 du PSG a délivré une passe décisive parfaite pour le but de Kean, qui a rapidement mis un terme aux espoirs caennais d’aller accrocher les tirs au but (0-1, 49e). En fin de rencontre, Caen aurait pu égaliser, mais le tir de Zady frôlait le poteau de Rico (87e). Le PSG continue donc de défendre son titre dans cette épreuve, avec toutefois l’effectif forcément tourné vers le match de la semaine prochaine face au FC Barcelone.